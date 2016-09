Dépôt de gerbe

Connaissez-vous la république des médiocres ? Loin de moi l’idée que nos honorables dirigeants soient des incapables. Ce serait un manque cruel de tact. Soyons sans ambiguïté. L’engeance dirigeante est plus que compétente ! Elle comprend notamment des anciens lauréats et des femmes qui ne connaissent pas les échecs. Les hautes études, ces messieurs-dames connaissent. La fonction publique est pour eux un secteur dont les rouages complexes sont maîtrisés les doigts dans le nez. Oui, cher lecteur, ce ne sont pas des connards ni des connasses.

Néanmoins, le citoyen lambda peut s’interroger sur les origines d’une médiocrité si propre aux gouvernements successifs depuis l’indépendance du pays. Depuis le bonhomme Ramgoolam jusqu’au bonhomme Jugnauth. On dirait que l’ingérence est une constante : les pères fondateurs sont toujours mal accompagnés, donc mal conseillés. Ces messieurs ne sauraient donc pas s’entourer du nec plus ultra ? Contraints de s’accommoder de quelques fidèles suiveurs aux ambitions démesurées ? On peut se poser la question. On est en droit de se la poser ! N’est-ce pas, monsieur Soodhun ?

Nous sommes toujours en démocratie. Mais certains citoyens sont plus égaux que d’autres. La virée en jet privé n’est pas anodine. On connaissait la Rolls et le cigare pour flamber; le jet est certes d’un niveau supérieur de grand luxe. On n’est pas près d’assister à une cessation du conflit… d’intérêt. On croirait presque qu’un scandale en appelle un autre. Avec, autour, une myriade de scandalettes de moindre importance (comprenez des affaires de moins de dix millions). Et toujours ce bon vieux népotisme ou l’engagement du vieux singe à veiller sur sa montagne. L’allusion est belle.

Honoraires salés et nominations quasi incestueuses ne sauraient être justifiés par la confiance placée en des proches, aussi compétents soient-ils. Il est en effet shocking que le premier concerné dise ne pas être au courant. Et lâche en substance que “tout ce que je sais est que je ne sais pas”. C’est un raccourci un peu trop facile et surtout éculé. Faudrait dénicher autre chose pour endormir le peuple.

Je ne vous parle pas de ce qui a suivi… ni du cambriolage chez cet excellent maître Valayden. Mais tout cela ne fleure pas bien bon. Paraphrasons Hamlet pour dire que ça sent le pourri dans le royaume, ou plutôt dans la république. Je m’arrête là… Comme une soudaine envie de gerber. Pas vous ?