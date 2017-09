DÉPÔT DE GERBES : Les membres du PTr honorent Anjalay Coopen

Le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, et d’autres cadres du PTr ont participé à un dépôt de gerbes hier au monument d’Anjalay Coopen, au memorial site dans l’enceinte de la Cour commerciale, pour la commémoration de la mort de cette femme martyre, symbole de la justice sociale.

Anjalay Coopen avait 32 ans et était enceinte quand elle a été tuée par balles, le 27 septembre 1943, de même que trois autres laboureurs. Ces derniers se trouvaient dans la foule qui militait pour la reconnaissance des droits des travailleurs. « Nous rendons hommage à une héroïne et commémorons la lutte que les travailleurs ont menée pour arriver où nous sommes aujourd’hui. Comme Anjalay Coopen, c’est les femmes qui font entendre leurs voix aujourd’hui », a soutenu le leader des rouges.