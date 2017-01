DÉROUTE DE L'ANNÉE 2016 : L'athlétisme rentre bredouille des Championnats d'Afrique

2016 aura définitivement été une année noire en termes de performance pour l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA). Une année à mettre définitivement aux oubliettes, notamment en raison de la décevante performance réalisée aux Championnats d'Afrique de Durban en Afrique du Sud, en juin. Jamais dans le passé la sélection nationale n'était revenue de ces championnats sans la moindre médaille. Pourtant, ni Jonathan Drack (triple saut) ni Guillaume Thierry (décathlon) et encore moins Jessika Rosun (javelot), médaillé d'argent et de bronze respectivement à Marrakech au Maroc, en 2014, n'ont été en mesure de monter sur le podium. La fédération avait fondé beaucoup d'espoirs sur eux, en particulier sur le sauteur Jonathan Drack, qui préparait, lui, sa participation pour les Jeux olympiques de Rio au Brésil.

Même le président de la fédération, Vivian Gungaram, était monté au créneau pour faire part de sa grosse déception. « Nous avions pris des mesures en conséquence pour accompagner la sélection nationale. Les athlètes ont eu la chance de partir en Afrique du Sud et de participer à un stage-compétitions en France. Malgré cela, nous n'avons pas récolté les résultats escomptés. Forcément qu'on est déçu », avait-il déclaré dans un entretien à Week-End à la suite de ces championnats d'Afrique. Quelque temps après une remise en question globale, Vivian Gungaram avait même endossé l'entière responsabilité de cet échec en promettant que tout sera mis en œuvre pour que l'athlétisme local retrouve son lustre d'antan.

Il faut dire que l'échec aux championnats d'Afrique était quelque peu prévisible surtout après une performance peu convaincante aux Jeux des îles de l'océan Indien de 2015 à La Réunion. En effet, les résultats n'avaient pas vraiment été à la hauteur des espérances. Par rapport à cela, l'AMA avait alors pris des mesures en conséquence. Il n'empêche que les résultats n'ont toujours pas suivi à Durban puisqu'aucun athlète n'a été en mesure de ramener la moindre médaille au retour de cette compétition.

D'où la décision commune entre l'AMA et Trust Fund for Excellence in Sports de trouver un entraîneur étranger polyvalent, « capable d'apporter son expérience à différents niveaux. Il nous faut quelqu'un pour nous aider à retrouver notre niveau », avait confié Vivian Gungaram. À ce titre, un premier travail a été fait en amont avec la venue à Maurice de l'expert allemand de l'International Association of Athletics Federation (IAAF), Ralph Mouchbahani, pour animer un atelier de travail avec les entraîneurs. Une deuxième séance de travail était prévue en novembre, alors que la dernière a été fixée pour avril prochain.

C'est dire que l'heure est grave du côté de l'athlétisme mauricien comme le reconnaissent de nombreux entraîneurs. Même le responsable de la commission technique nationale, Joël Sévère, a tiré la sonnette d'alarme. D'autant qu'il était inconcevable pour la fédération que Maurice rentre sans médaille, alors que beaucoup de facilités avaient été mises à la disposition des athlètes.

Malgré cela, Vivian Gungaram avait tout de même parlé de « performance encourageante » dans le cas de la sprinteuse Aurélie Alcindor, qui avait, selon lui, réalisé ses meilleurs chronos personnels au 200m et 400m. Cette dernière, qui avait bénéficié d'une invitation de l'IAAF pour participer aux Jeux olympiques de Rio, a ensuite obtenu une bourse sport-études pour une année en Arkansas aux États-Unis.

Selon Vivian Gungaram, la performance du lanceur et recordman du poids, Bernard Baptiste, aussi bien que celle du recordman du décathlon, Guillaume Thierry, pouvaient être qualifiées de satisfaisantes. En revanche, le président de l'AMA avait parlé de grosse déception pour ce qui est du sprinteur Jonathan Permal, sur qui la fédération avait fondé beaucoup d'espoir en cette année 2016, mais qui au final n'a pas été en mesure de justifier cette confiance. « Jonathan bénéficie d'une bourse du comité olympique et a bénéficié de toutes les facilités nécessaires. Malheureusement, il a réalisé ses plus mauvaises performances à ces championnats. Pourquoi il ne progresse pas comme les autres ? Je ne sais pas où se situe le problème », avait expliqué Vivian Gungaram.

Lors de ces Championnats d'Afrique justement, Jonathan Permal avait terminé cinquième en série du 100m (10 : 70) et ensuite huitième en demi-finale (10 : 74), alors qu'au 200m, il avait pris la troisième place en série (21 : 64) et terminé sixième en demi-finale (21:31). À noter que malgré le renouvellement de sa bourse au High Performance Training Centre de l'IAAF, à Maurice, Jonathan Permal a pris la décision de retourner s'entraîner à Flacq, d'où il dit être convaincu de pouvoir retrouver ses bonnes sensations et effectuer un retour au plus haut niveau.

Résultats

Hommes

100 m : Jonathan Permal (5e en série 10 : 70 et 8e en demi-finale 10 : 74), 800 m : Mohammad Dookun (3e en série en 1.50 : 88 et 5e en demi-finale en 1.52 : 45), poids finale : Bernard Baptiste (9e avec 16m71), décathlon : Guillaume Thierry (5e avec 6 812 pts), Fabrice Rajah (7e avec 6 417 pts), 200 m : Jonathan Permal (3e en série en 21 : 64 et 6e en demi-finale en 21:31), marteau finale : Nicolas Li Yun Fong (5e avec 58m54), 1500 m série : Mohammad Dookun (7e en 3.54 : 48), triple saut finale : Jonathan Drack (4e avec 16m61), 10 000 m marche finale : Jérome Caprice (11e en 1h34.00)

Dames

400 m série : Aurélie Alcindor (5e en 54 : 93), marteau finale : Mélissa Arlanda (12e avec 45m89), Astridge Samoisy (13e avec 44m50), perche finale : Nancy Cheekoussen (9e avec 3m10 m), 200 m : Aurélie Alcindor (3e en série en 24 : 42 et 4e en demi-finale en 24 : 23), Joanilla Janvier (6e en série en 24 : 81 et 7e en demi-finale en 24 : 83), javelot finale : Jessika Rosun (7e avec 48m90), Vanessa Colin (8e avec 47m08)