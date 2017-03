Que des hommes cessent de tuer des femmes!

Il semblerait que certains hommes mauriciens aient un sérieux problème: ils veulent tuer les femmes. Les excuses avancées sont toujours les mêmes: la jalousie, la peur de perdre l’autre, l’amour. Il me semble que nous pouvons tout de suite clarifier une chose: le trop aimer ne tue pas. On ne tue pas par amour. Jamais. La jalousie exacerbée ne sera jamais une excuse pour justifier la violence envers les femmes.

Peut-être devrions-nous voir le problème sous un angle différent? Peut-être devrait-on arrêter de trouver des excuses ou des raisons au fait qu’un homme tue une femme? Peut-être est-il temps de voir la réalité en face? Quand un homme ôte la vie à une femme, c’est parce que c’est un homme et qu’en tant que tel, il s’octroie ce droit sans aucun scrupule. Pour en arriver à éprouver tellement de rage qu’il supprime un autre être humain, c’est qu’il a emmagasiné cette rage depuis très longtemps. Et non seulement, l’a-t-il emmagasinée mais il ne l’a jamais exprimée. Et surtout, pour en arriver à tuer un autre être humain, bien souvent pour des futilités, c’est qu’il a appris, avec le temps, que la vie d’une femme n’a pas plus de valeur que son amour propre ou que son orgueil.

Cette idée est terrifiante. L’idée que nos vies ne valent rien est terrifiante. Peut-être est-il temps d’apprendre aux hommes à nous respecter en tant qu’égales. Et si la notion d’égalité leur semble trop absurde ou trop abstraite, alors peut-être pourrait-on simplement leur apprendre à nous respecter parce que nous sommes aussi des êtres humains au même titre qu’eux. Peut-être est-il aussi temps d’apprendre aux hommes qu’exprimer leurs émotions, mettre des mots dessus, les évacuer d’une façon saine pourrait être une alternative cohérente aux débordements de violence physique et verbale.

On parle souvent de crimes passionnels. Personnellement, je trouve que ces deux mots sont incompatibles. Parler de crimes “passionnels” idéalise et romance ledit crime. C’est moins grave, moins important puisqu’il était question d’amour… Étonnamment, on trouve toujours une excuse quand un homme tue une femme: elle le trompait ou il la soupçonnait de le faire, elle parlait avec quelqu’un, elle utilisait les réseaux sociaux, elle l’avait mis à la porte. En gros, elle vivait et elle existait à sa guise et non à celle de l’homme quel qu’il soit. Il faudrait peut-être commencer à mettre le poids des responsabilités là où il doit être: sur l’homme.

Quand j’étais adolescente, la première fois que j’ai vu le sexe d’un homme, c’était celui d’un inconnu qui était tranquillement venu se masturber dans le bus à côté de mon groupe d’amies. Je ne compte plus le nombre de fois où un homme s’est exposé à moi sur le court trajet qui me séparait de l’école. Je ne compte plus non plus le nombre de fois où un homme m’a suivie à pied ou en vélo, m’a sifflée, m’a fait des commentaires déplacés ou sexuels et même m’a effleurée contre mon gré.

C’est l’Île Maurice que j’ai quittée il y a dix ans. Dix ans, c’est long quand même. On pourrait penser que les mentalités auraient évolué ou qu’une certaine éducation aurait été faite mais quand on voit que les cours de “Home Economics” que j’ai moi-même suivis ne sont toujours enseignés qu’aux filles, on peut se poser des questions sur la place accordée à la femme. Il est amplement temps de valoriser les filles autant que les garçons. Il est amplement temps de donner des chances égales à tous. Et il est amplement temps que les hommes arrêtent de tuer les femmes.