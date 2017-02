DESSERTE MAURICE-PÉKIN : « Les préoccupations des opérateurs chinois prises en compte » selon Anil Gayan

La desserte entre Maurice et Pékin fera l'objet cette semaine d'une rencontre entre tous les acteurs concernés par le transport des passagers sur cette ligne aérienne, a annoncé ce matin le ministre du Tourisme, Anil Gayan. Ce dernier est rentré au pays samedi après une mission effectuée en Chine. Il était à la tête d'une délégation comprenant les représentants de la MTPA, d'Air Mauritius et de tour-opérateurs mauriciens.

« C'est la première fois qu'une telle délégation rencontre les tour-opérateurs chinois. Ces derniers ont exprimé leurs appréhensions et ont élaboré sur les problèmes rencontrés sur cette ligne », a expliqué le ministre. Il a estimé « tout à fait inapproprié » de délaisser l'aéroport de la capitale d'un pays appelé à devenir la première économie mondiale. Selon lui, Air Mauritius sera appelé à revoir son modèle économique afin de s'accommoder des préoccupations chinoises. « Il faut se rendre compte que Maurice n'est pas le seul pays qui intéresse les Chinois dans la région. Il y a également les Seychelles et les Maldives, qui offrent des facilités plus avantageuses que nous. Il s'agit de voir comment améliorer l'offre mauricienne à plusieurs niveaux », souligne Anil Gayan.

Air Mauritius avait envisagé de faire une pause temporaire sur la desserte Maurice-Pékin, en Chine, et de redéployer ses vols vers les régions de Shanghai et Hong Kong ainsi que vers Singapour. La compagnie aérienne nationale avait considéré ces derniers temps que cette desserte n'était plus rentable en raison d'une baisse sensible des réservations par les tour-opérateurs chinois. Le modèle économique d’Air Mauritius sur la desserte Maurice-Chine repose sur l’engagement effectué à l’avance par les tour-opérateurs chinois. Des accords dans ce sens ont été conclus avec une dizaine d’agences de voyages chinoises. Toutefois, depuis le début de l'entrée en opération de la desserte Maurice-Beijing en 2013, le nombre de réservations avait chuté. Autour de 79 000 touristes chinois, dont 11 000 en provenance de Pékin, avaient visité Maurice l'année dernière. Le nombre de touristes chinois arrivés à Maurice en janvier dernier est estimé à 9 928, contre 6 520 durant la même période l’année dernière, plaçant le marché chinois en troisième position en termes d’importance pour Maurice.