DEUX ANS DE PRISON POUR AGRESSION : L’affaire à nouveau en Cour intermédiaire à cause d’une faille dans l’accusation

Mahinder Kumar Callychurn avait écopé de deux ans de prison en Cour intermédiaire pour agression avec préméditation causant incapacité de travailler pour plus de 20 jours. Il avait percuté la victime avec son véhicule alors que cette dernière se rendait sur son lieu de travail. Toutefois, dans un arrêt, les juges Ah Foon Chui Yew Cheong et Bobby Madhub ont ordonné que l’affaire soit référée à nouveau à la Cour intermédiaire pour une nouvelle sentence, statuant que le magistrat a failli en observant que selon les preuves présentées l’élément de préméditation a été établi.

Mahinder Callychurn avait été reconnu coupable en Cour intermédiaire sous une charge d’agression avec préméditation causant incapacité de travailler pour plus de 20 jours, en violation des articles 228 (1) et 229 du code pénal. Condamné à purger deux ans de prison, il avait décidé d’interjeter appel, soutenant que le magistrat de la Cour intermédiaire avait failli en statuant qu’il y a eu préméditation de par les preuves présentées en Cour.

Selon les détails de l’affaire, Mahinder Callychurn n’était pas en bons termes avec la victime car cette dernière lui reprochait de ne pas l’avoir payé pour des travaux qu’il avait effectués pour lui. La victime avait indiqué que l’appelant était injoignable au téléphone. Toutefois, le 9 septembre 2008, il réussit à l’avoir au téléphone et lui demande d’emblée de lui payer la somme due. Selon lui, l’appelant a commencé à l’insulter et lui a demandé de lui dire où il se trouvait. Quelques minutes plus tard, la victime se fait renverser par le véhicule conduit par l’appelant.

Selon Me Rama Valayden, avocat de l’appelant, il y a eu intention délibérée de commettre une agression mais pas assez de preuves pour démontrer qu’il y a eu préméditation. Les juges Ah Foon Chui Yew Cheong et Bobby Madhub ont été du même avis, soutenant que le magistrat n’a pas été clair dans son analyse démontrant les raisons pour lesquelles il a trouvé qu’il y a eu préméditation.

« As can be seen from the above the learned Magistrate unfortunately failed to expatiate on the reasons why he found that there was premeditation. As per the evidence of the alleged victim, the vehicle of the accused hit against him whilst he was still on the phone with the accused, and the latter asking him where he was at the material time ».

De plus, les juges ont trouvé que l’appelant n’avait à aucun moment été interrogé en Cour sur les injures proférées. Les juges ont de ce fait référé à nouveau l’affaire en Cour intermédiaire avec une charge expurgée de l’élément de préméditation.



SAISIE DE DROGUE : Fareed Mulung plaide non coupable de possession de cannabis

Fareed Mulung, un tailleur de pierre habitant Mare-d’Australia, est poursuivi devant les Assises en raison de son arrestation le 7 novembre 2015 après que des enquêteurs de l’ADSU ont découvert 2 189 plants de cannabis dans sa cour. Les plants étaient cultivés dans de petits pots et dissimulés parmi des fleurs dans sa cour. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 600 000. Il lui est reproché de cultiver ces plants pour en faire du trafic.

Fareed Mulung avait indiqué à la cour qu’il n’avait pas les moyens de retenir les services d’un avocat. Le juge Benjamin Marie Joseph avait alors assigné, in forma pauperis, l’avocat Mahen Saulick pour le défendre. L’homme de loi était présent ce matin lors de la comparution de l’accusé aux Assises.

Lors de l’appel de l’affaire ce matin, Fareed Mulung a plaidé non-coupable d’une accusation de possession de 2 189 plants de cannabis. Le juge Benjamin Marie Joseph a fixé le procès du 4 au 8 septembre. La poursuite est représentée par Me Pravin Harrah.

PAMPLEMOUSSES : Trois suspects arrêtés pour plusieurs vols

Trois habitants de Pamplemousses, Kelvin Joachim Golding, 25 ans, Jeff Patrice Golding, 18 ans, et Alvin Jason Somah, 20 ans, soupçonnés d’avoir commis plusieurs vols par effraction dans la localité, ont été arrêtés aujourd’hui chez eux à la cité EDC, Pamplemousses, par la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge. Cette opération menée par les hommes de l’inspecteur Ramburrun sous la supervision du SP Callee a été montée vers 4 h du matin avec le soutien de la Special Supporting Unit (SSS) et des chiens renifleurs de la police.

Une situation de tension a régné dans la cité EDC pour protester contre l’arrestation de trois suspects. « Nous sommes satisfaits des résultats après le travail que nous avons mené sur le terrain qui a abouti à l’arrestation de trois suspects, qui ont fait beaucoup de tort aux habitants de cette localité », a confié au Mauricien une source policière. Les portables trouvés lors de la perquisition ont été saisis.

Les trois suspects ont avoué avoir participé à plusieurs vols avec effraction dans la localité où ils habitent. Selon nos informations, ils ont pénétré par effraction dans plusieurs boutiques et ont emporté des bonbonnes de gaz et d’autres articles.

Ils devaient comparaître devant le tribunal de Mapou aujourd’hui sous une charge de vol avec violence.

MAHÉBOURG : Un collégien attaqué

Un collégien de 16 ans, habitant Mahébourg, qui se dirigeait hier vers 8 h vers l’établissement scolaire qu’il fréquente dans la localité, a été attaqué par un individu à bicyclette armé d’un cutter. Le collégien a été contraint de remettre à l’inconnu le portable en sa possession. Le voleur a pris la fuite.