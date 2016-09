UNE-DEUX AVEC ALAIN NOËL : Le couplage offert par SMSpariaz n’épouse pas l’idée d’un vrai couplage de paris 

Une délégation du Mauritius Turf Club comprenant son président Alain Noël, son General Manager Benoît Halbwachs, l’assistant General Manager Khalid Rawat et le Chief Stipe Stéphane de Chalain a rencontré la Gambling Regulatory Authority lundi dernier. Le président Alain Noël a bienveillamment répondu aux questions de Turf Magazine et on retiendra surtout que le MTC a fait savoir à la GRA que le couplage de paris offert par la compagnie SMSpariaz n’allait pas dans le sens du véritable couplage de paris.

M. Alain Noël, le Mauritius Turf Club, apprenons-nous, a eu une rencontre avec la Gambling Regulatory Authority (GRA) lundi dernier. Pouvons-nous en connaître les retombées ?

Cela a été une rencontre où il a été surtout question des points à éclaicir. Nous avons fait comprendre à la GRA que le MTC n’est pas en compétition avec elle et qu’on est pour l’intérêt des courses. Nous avons établi un plan pour qu’il y ait des rencontres plus régulières à l’avenir . Je dois dire que la rencontre a été positive à tous points de vue.

On apprend aussi que la GRA a adressé une lettre au Mauritius Turf Club pour faire part de l’existence du couplage de paris. Est-ce vrai ?

Effectivement, nous avons reçu une lettre en ce sens. Cependant, nous avons fait comprendre à la GRA que ce système de paris offert par SMSpariaz n’est pas un couplage de paris. Si elle pense que c'est ainsi, pour nous au MTC, tel n’est pas le cas. Une autre rencontre est prévue à cet effet.

Après le Maiden, c’est la Princess Margaret qui est au menu de la 25e journée. Un entraîneur a-t-il droit d’aligner plus de deux chevaux dans cette épreuve ?

Les conditions sont claires. Chaque entraîneur a droit à un représentant en premier lieu et c’est le cheval avec la valeur la plus élevée qui est choisi. Les entrées sont composées de six entraîneurs et quatre ont entré deux chevaux ou plus. Cela donne droit à ces derniers d’avoir un deuxième représentant et c’est toujours le highest rated horse qui est choisi. Six et quatre, cela fait un total de dix chevaux, ce qui fait que les stalles affichent déjà complet. Mais si jamais après ce deuxième tri, il y a toujours de la place, un entraîneur pourra alors engager un troisième cheval. Cela dit, ce n’est pas parcequ’il est dit que le couplage de paris existe qu’un troisième représentant peut courir, c’est juste que la directive de la GRA fait état que plus deux chevaux peuvent être alignés quand cela est possible.

Il est aussi question que le MTC a reçu une lettre de protestation émanant de l’entraînement Ramapatee Gujadhur à l’effet que la lice (false rails) n’avait été placée qu’à 0.75m la saison dernière ?

Oui, cela est vrai aussi qu’une protestation a été établie en ce sens. Mais dites-vous bien que cela dépend de l’état de la piste. Au cours des saisons 2012, 2013 et 2014, la lice avait été placée à plus de 2m et même à 3m50. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en période hivernale, le gazon prend plus de temps à pousser et l’état de la piste dans la ligne droite opposée (descente) s’est bien détérioré ces dernières semaines. Il a été décidé de placer la lice à 3m pour offrir un bon terrain aux chevaux et il a aussi été décidé de permettre à un maximum de dix partants de participer à une course pour la journée de samedi, sauf sur 1000m et 1850m où ils seront moins nombreux.