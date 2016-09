DEUX ÉVÉNEMENTS D'EGLISE, CETTE SEMAINE : Canonisation de Mère Teresa ce dimanche et pèlerinage du Père Laval jeudi

Deux rendez-vous d'Eglise majeurs cette semaine. D'abord, au plan mondial, la canonisation de Mère Teresa de Calcutta ce dimanche 4 septembre à Rome. Puis, sur le plan local, le pèlerinage officiel annuel au tombeau du Père Laval dans la nuit de ce jeudi 8 au vendredi 9 septembre à Sainte-Croix. L'événement de Rome sera, notamment, diffusé en direct sur MBC 1 et MBC Sat à partir de 12h15 alors que l'évêque de Port-Louis présidera la messe solennelle du pèlerinage du Père Laval 2016 prévue à 20h30.

C'est à la suite de démarches du service audiovisuel du diocèse de Port-Louis que la télévision du Vatican a accordé les droits de diffusion de la messe de canonisation de Mère Teresa à la MBC. Avant la cérémonie, un documentaire retraçant l'oeuvre de la religieuse de Calcutta, Prix Nobel de la Paix 1979 sera diffusé sur MBC 1 à 10h30. Pour commémorer cet événement sur le plan local, Mgr Piat présidera une messe d'Action de grâce mardi 6 septembre à 10h00 en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption à Roche-Bois.

A Maurice, c'est dans cette banlieux pauvre de la capitale que des Soeurs Missionnaires de la Charité, la congrégation de Mère Teresa, se sont installés après leur arrivée dans le diocèse le 7 octobre 1972. Elles étaient 5 Indiennes et une Française au départ. Leurs oeuvres à Maurice comprennent, notamment, la gestion d'un hospice pour femmes âgées abandonnées de même que d'une crèche. Les soeurs de Mère Teresa s'occupent aussi, chez nous, de l'accompagnement scolaire et assurent des cours d'alphabétisation. La communauté compte actuellement 2 Mauriciennes, une Indienne et une Bangladaise.

Par ailleurs, c'est de la chapelle du Montmartre à Rose-Hill que partira la procession principale du pèlerinage Père Laval, jeudi. Les animateurs du groupe Zezi Vre Zom (ZVZ) donnent rendez-vous aux pèlerins à ce point de ralliement à 16h30. Le départ est prévu à 17h00 précises et les marcheurs projettent d'arriver à Sainte-Croix à 22h00 en vue d'assister à la messe de 22h30. Au tombeau du Bienheureux, l'animation sera, une fois encore, assurée par le Renouveau charismatique à partir de 18h30. Compte tenu de la grosse affluence attendue, le passage des pèlerins au tombeau dans la nuit de jeudi à vendredi se fera par groupes de 100 pour une durée de trois minutes.

Le comité organisateur du pèlerinage rappelle aux pèlerins les consignes à respecter, notamment, le port de vêtements clairs et le respect de l'environnement. Il leur est aussi demandé d'aider, par leur comportement, au maintien, tout au long de la soirée, de l'atmosphère de recueillement et de prière propre à tout pèlerinage religieux. Le pèlerinage officiel au tombeau du père Laval s'étendra, cette année, jusqu'au dimanche 2 octobre.

Notons, enfin, que le Père Bernard Hym, responsable du Centre de Pèlerinage Père Laval, lancera, mercredi sous le patronage de de la Sociéte de l'Histoire de Maurice un recueil des correspondances du Père Laval s'étendant de 1835 jusqu'à sa mort en 1864.