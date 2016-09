UNE-DEUX : Je tiens désormais Parachute Man en très haute estime, a déclaré Rye Joorawon

La lucidité et le professionnalisme de Rye Joorawon ont marqué les esprits dans la façon dont il a conduit à la victoire Parachute Man. Sur la piste, seul maître à bord, il a fait abstraction de toutes les polémiques qui ont entouré cette 173e édition du Maiden et a sauvé en deux tours de piste le prestige de la plus symbolique des classiques au Champ de Mars.

On a vu un Rye Joorawon débordant de joie, un moment le poing levé au ciel, un moment flattant l’encolure de Parachute Man au retour au paddock. Cette 325e victoire de votre carrière est-elle votre plus belle acquise ?

Mo mari content. Mo mari joyeux ! Chaque victoire a sa particularité, ses émotions. Ce Maiden 2016 n’est définitivement pas comme les autres. Je suis content que le sport ait primé. Parachute Man, c’est ene mari souval !

Sur le déroulement de la course, vous avez joué à fond la carte tactique ?

C’est grâce à M.Ricky Maingard. Le mérite revient beaucoup plus à lui. On a longuement discuté, mon entraîneur et moi. Il a mis un plan théorique : comment faire courir Parachute Man ? Moi, je l’ai exécuté sur la piste.

C’était quoi le plan ?

On savait que, naturellement, Vettel ferait la course aux avant-postes. On s’est dit qu’on va passer à l’offensive dès qu’il reprendra son souffle. Mais disons qu’à un moment, après 500m de course, j’avais la possibilité de placer Parachute Man sur les barres. Mais comme c’est un gros gabarit (ndlr : 558 kilos à la balance à la veille du Maiden), j’ai préféré le one-off mais proche du meneur comme convenu dans notre plan.

Et partir au moment que vous aviez choisi selon les instructions ?

Effectivement. On devait passer à l’offensive à 800m. À 400m, j’étais seul devant. Et comme Parachute Man peut aller bien plus loin que les 2400m (ndlr : à sa dernière course le 21 novembre 2015 avant de venir à Maurice, il a disputé un 3200m et n’a été battu que par 0,05 longueur par un certain Gothic), je me suis dit que la course est gagnée. Il fallait alors venir me chercher.

À l’heure des instructions au paddock, votre entraîneur vous a demandé d’être plus confiant, faisant allusion à votre course sur Blaze Of Noon (quatrième dans la quatrième course). Surtout de laisser courir Parachute Man en lui faisant vous-même confiance. Est-ce exact ?

Oui. M. Maingard m’a dit de faire simplement confiance à Parachute Man. De placer mon attaque là ou l’avait prévu. Je dis encore une fois chapeau à mon entraîneur pour sa lecture d’avant-course.

Racontez-nous la préparation pré-Maiden de Parachute Man…

Comme tout le monde le sait, Parachute Man avait raté sa course préparatoire au Maiden. On savait aussi qu’il vaut largement plus que cette quatrième place dans le Turf Magazine Golden Trophy. Il n’a pas aimé non plus le going ce jour-là. Aujourd’hui (samedi) tout a été en sa faveur. Il a couru sur sa valeur sud-africaine.

Il n’y a pas eu que Parachute Man dimanche. Elite Class aussi a bien rebondi ?

C’était sa course de rentrée après 10 mois d’absence. Elite Class avait quand même livré un bon barrier trial avant d’attaquer ce 1400m de la C5 avec un couloir 2. Lui aussi, il a montré sa classe.

Et vos autres partants dans cette journée classique dominicale ?

Tous, ou presque, avaient hérité de mauvaises lignes. Que ce soit Rebel’s Game (8), Door Of Deception (7) ou encore Tigre Libre (9). C’était compliqué.

Vous attendiez-vous que le nouveau Door Of Deception fasse quand même une meilleure entrée en matière ?

C’est une nouvelle unité. Il ne s’est pas encore adapté à son nouvel environnement. Il a eu peur de la foule. Il s’est montré emprunté pour ses débuts au Champ de Mars. Le vainqueur, Prince Of Thieves, n’a pas volé sa victoire.

Que s’est-il passé avec Blaze Of Noon dans la quatrième course ?

Blaze Of Noon a suivi de près. À 900m, il y a eu un incident entre Super Glue, le vainqueur, et Blaze Of Noon. Super Glue a versé à l’intérieur et j’ai dû reprendre mon cheval. Les torts sont partagés à 50-50. Les Racing Stewards l’ont d’ailleurs reconnu comme tel.

Vous avez gagné toutes les classiques au Champ de Mars sauf le Barbé. Un regret après l’échec de One Cool Dude en juillet dernier ?

J’ai remporté sept classiques. J’ai gagné deux fois le Maiden (Man To Man en 2014 et Parachute Man en 2016), quatre fois la Coupe d’Or (London Del en 2007, Ritz Cub en 2008, Tandragee en 2012 et One Cool Dude en 2015). Cette année, je me suis offert ma première Duchesse (Night In Seattle en avril). J’étais proche d’un premier succès dans le Barbé il y a deux mois. Mais Kremlin Captain est passé par là.

À quand donc le Grand Chellem pour Rye Joorawon ?

Depuis un bout de temps, à chaque gagnant ramené, j’améliore mon record de victoires au Champ de Mars. J’en suis à 325 à ce jour. Je suis de nature patient. Le Barbé, je le gagnerai un jour.

Troisième au hit-parade des jockeys, quelles sont vos ambitions pour ce dernier tiers de la saison 2016 ?

J’ai eu quelques journées blanches. J’ai eu aussi à purger pas mal de suspensions. Dans cette journée du Maiden, j’ai renoué avec une double victoire, après un petit passage à vide (ndlr : depuis Speed Limit lors de la 20e journée). Je suis à 22 gagnants. Je ne vais pas en rester là. J’espère continuer sur ma lancée.