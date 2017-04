A DEUX SEMAINE DE LA DATE BUTOIR : 990 508 personnes détiennent la carte biométrique nationale

A deux semaines de la date butoir, 990 508 Mauriciens sont en possession de leur carte d’identité. A hier, les deux centres de Conversion de Port-Louis et de Rose-Hill ont livré 760 cartes. « 50 personnes viennent quotidiennement à Port-Louis pour l’obtention de leur nouvelle carte », soutient Guruduth Conhoye, superviseur au centre de conversion de la capitale.

Selon lui, le centre affiche toujours complet avec ceux qui viennent pour la première fois et ceux qui ont perdu leur carte. Depuis l’ouverture du centre à 9h, une vingtaine d’officiers travaillent sans relâche. Dans la matinée de samedi, ces officiers étaient occupés non seulement à donner une date de rendez-vous pour ceux qui n’ont pas leur carte, mais également à la conversion des cartes laminées existantes.

S’agissant de nouvelles cartes biométriques non collectées, Guruduth Conhoye souligne que peu de personnes viennent récupérer leur carte. Selon ses chiffres, 14 389 Mauriciens ne sont pas venus prendre leur carte à ce jour. Il encourage ces personnes àvenir prendre leur pièce d’identité tout en précisant que l’empreinte de la personne reste uniquement sur sa carte et non sur un autre système.

Si le 31 mars était la date finale pour que la carte d’identité laminée soit chose du passé, le ministère des TIC l’a étendue au 30 avril.