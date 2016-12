DEVANAND RITOO, EX-MINISTRE DES SPORTS: « La parodie du 21 décembre 2016 »

Appelé à réagir après la présentation des amendements à la Sports Act 2013, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Devanand Ritoo, ne cache pas son irritation devant ce qu'il considère comme « la parodie du 21 décembre 2016 ». « La technologie a voulu que j'aie pu suivre en direct à la télévision la présentation de cette soi-disant nouvelle loi sur le sport. En fait, tout cela n'a été qu'une parodie. Si c'était moi qui avais présenté cette loi un 21 décembre, j'aurais certainement eu contre moi toutes ces personnes dont leur seul objectif est de contrôler, by all means, le sport mauricien », a déclaré d'emblée l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports.

Ce dernier ne voit pas un bon œil ce qui s'est passé dans la présentation de cette loi. « En 2013, le Sports Bill fut présenté dans le sillage des problèmes survenus au sein de la Fédération mauricienne de Natation et l'élection au sein du Comité olympique mauricien. Qu'est-ce que certains n'ont pas fait pour mettre des bâtons dans les roues. On avait envoyé le CIO devant la porte de mon ministère pour me dire que j'allais avoir la mainmise sur les fédérations. La FINA a été envoyée devant mon bureau pour venir me dire que je n'avais pas le droit de mettre en place un caretaker committee, alors que la loi faite par Ravi Yerrigadoo me donnait ce droit uniquement si le comité directeur d'une fédération n'avait pas le minimum de sept membres pour fonctionner », avance l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports.

Ce dernier poursuit en disant que son successeur « fait pire ». « Aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse et des Sports n'a pas besoin d'attendre que le comité d'une fédération n'ait pas de quorum pour le dissoudre. On me disait aussi à l'époque que je pouvais appliquer une telle clause sans consulter au préalable le Comité Olympique Mauricien. Je constate que le ministre Sawmynaden est revenu avec ce même libellé sans que le Comité olympique ne dise un mot. Au contraire, j'ai lu ce matin (hier) dans la presse que le comité olympique était heureux avec ce Sports Act », indique Devnand Ritoo. Et d'ajouter : « malgré toutes ses promesses, le ministre du Sports patauge encore dans du plagiat dans la présentation de la loi. »

L'ex-ministre des Sports invoque que les premiers couacs ne vont pas tarder à arriver. « Je verrais qui, alors, ira chercher le CIO ou les fédérations internationales ».