DÉVELOPPEMENT: Le BoI octroie le 1er « Smart City Certificate »

Le Board of Investment (BoI) vient d’octroyer le premier « Smart City Certificate » au projet Mon Trésor avec pour promoteur le groupe Omnicane Ltd.

Le BoI précise que ce certificat est délivré conformément à l’article 18 de l’Investment Promotion Act and Regulation 9 (5) de l’Investment Promotion (Smart City Scheme) Regulations 2015.

L’agence de promotion de l’investissement indique que le groupe Omnicane va donner le coup d’envoi de son projet avec la construction de ses quartiers généraux et de facilités pour les entreprises en termes d’espace bureau.

La Mon Trésor Smart City est exécutée en partenariat avec la société Eris Properties et MAREF Funds. Les partenaires ont prévu de mettre en place une plateforme pour affaires d’une superficie de 12 000 mètres carrés. Celle-ci se trouvera à proximité de l’aéroport international de Plaisance et sera totalement intégrée à l’hôtel Holiday Inn Mauritius dont Omnicane Ltd est le principal actionnaire.

Selon le BoI, le « business component » du projet de Smart City va générer des investissements directs étrangers se situant dans une fourchette de Rs 600-Rs 800 millions.

« The Mon Tresor Smart City will be developed using the latest advancements in urban planning and digitalized technologies. It will contribute to boost the construction sector », souligne le BoI. Selon ce dernier, lorsqu’il sera complété le projet d’Omnicane Ltd ressemblera à une « global smart city », soit un centre d’excellence pour les entreprises tournées vers l’international et favorisant le développement du savoir. La Mon Trésor Smart City va non seulement encourager le développement d’activités économiques mais proposera également un style de vie de haute qualité.

Maurice, poursuit le BoI, accueille les investisseurs globaux qui veulent être partie prenante des projets de « smart city » et qui souhaitent participer au succès de celui de Mon Trésor.