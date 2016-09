DÉVELOPPEMENT DURABLE : Aquarelle, un défilé de mode autour du recyclage

Du papier, du plastique, des disquettes, des claviers... du matériel administratif récupéré dans différents départements du groupe Aquarelle, filiale de CIEL Textile, ont servi aux stylistes du groupe pour en faire des créations originales. Ces douze stylistes qui ont travaillé pendant six semaines sur ce projet ont présenté leurs réalisations lors d'un défilé haute couture organisé le samedi 20 août à l'hôtel Sofitel Imperial à Flic-en-Flac.

Dans le cadre de la stratégie de développement durable, le groupe Aquarelle, avait réuni ce jour-là ses collaborateurs lors de sa session annuelle de réflexion stratégique ayant pour thème cette année « Doing Business with a MEANING ».

Selon Agnes Ng, Product & Design Manager d'Aquarelle qui a accompagné les équipes dans le processus de création, « l'objectif était d'allier recyclage et créativité en invitant les différents départements à donner une seconde vie à leurs matériels administratifs et bureautiques. Nous sommes très fiers du résultat qui représente également notre engagement envers le développement durable ».

Mode et design

Les étudiants exposent leurs travaux

Pour dévoiler la créativité et l'ingéniosité des finissants en stylisme de mode et design, le Fashion and Design Institute (FDI) d'Ébène a, comme chaque année, mis le talent de ses étudiantsen lumière. C'était lors d'une exposition qui s'est tenue la semaine dernière dans l'enceinte de l'établissement.

Papier maché, fibres de ravenal (arbre du voyageur), matières de récupération... Pour leurs projets de fins d'études, les étudiants du FDI ont utilisé différents types de matières pour réaliser leurs créations. L'exposition a permis de découvrir les travaux inspirés, par exemple... de la sorcellerie, du dessin animé "Le Roi lion", de l'Afrique sauvage, peau de crocodile parmi d'autres inspirations totems. Après cette exposition, les étudiants présenteront très bientôt aux professionnels de la mode leurs travaux lors d'un défile de mode.