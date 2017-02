DÉVELOPPEMENT DURABLE: La CWA intègre le programme national d’efficacité énergétique

La Central Water Authority (CWA) est devenue la première organisation para-publique à intégrer le programme national d’efficacité énergétique et à participer ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux en termes de lutte contre le changement climatique. Un accord à cet effet a été signé cette semaine entre la CWA et l’Agence Française de Développement (AFD).

Le président de la CWA, François Desmarais, le directeur général de l’organisation, Yousouf Ismaël, le directeur régional de l’AFD, Matthieu Discour, ainsi que le directeur exécutif de Business Mauritius, Raj Makoond, ont assisté à la signature d’accord entre la CWA et l’AFD en vue de l’intégration de l’organisation para-publique dans le programme national d’efficacité énergétique. La démarche de la CWA s’inscrit dans le cadre du développement durable et de recherche d’efficacité énergétique. Le programme est financé par l’Union européenne et est développé par l’AFD.

Ce programme comprend un exercice d’audit énergétique qui sera réalisé sur quatre sites de la CWA, à savoir la station de traitement à La Marie, les stations de pompage d’Holyrood, Cluny et Belle-Rose Clemencia. L’idée est de réduire sensiblement le coût de l’énergie sur ces sites. À long terme, cet exercice sera étendu à d’autres branches de la CWA.

Co-piloté par le ministère de l’Énergie et des Services publics et Business Mauritius, le programme national d’efficacité énergétique a démarré en 2015 et permet la réalisation d’une centaine d’audits énergétiques dans des entreprises du secteur privé à Maurice à horizon fin 2017. Cet exercice vise à renforcer le développement d’un écosystème de l’efficacité énergétique dans le pays. Le groupement Optinergie — Setec Hydratec a été sélectionné par l’AFD et son assistance technique en tant que consultant spécialisé, en vue de réaliser l’audit énergétique des quatre sites mentionnés.

Une série de projets a été engagée dans le but de réduire la perte d’eau dans ses réseaux de distribution. Cette perte est attribuée au fait que le réseau de distribution date de plus de 100 ans, à quoi s’ajoutent les compteurs défectueux et le vol d’eau. St-Pierre, Moka, Curepipe, Vacoas et Quatre-Bornes figurent parmi les régions les plus affectées.

Le gouvernement a prévu d’investir Rs 3,4 milliards pendant l’année financière 2016-2017 en vue d’améliorer la fourniture d’eau. Les projets comprennent notamment le remplacement de quelque 180 km de tuyaux défectueux à Beau-Bassin, Rose-Belle, Rivière-du-Rempart, Lallmatie, Roche-Bois, Plaine-Verte et Surinam ; l’augmentation des capacités des stations de traitement ; et la construction de Strategic Service Reservoirs et de nouveaux barrages.

Plusieurs projets visant à réduire la perte d’eau, qui avaient démarré en janvier 2015, ont été complétés fin 2016. Environ 21 km de tuyaux de 150 mm allant de Chemin La Brasserie au centre de Curepipe ont été remplacés. Le coût du projet était de Rs 163 millions.

Des tuyaux en fonte ductile de diamètre de 100 mm, 150 mm, 250 mm et 400 mm sont venus remplacer ceux en amiante sur une longueur de 26 km de l’Avenue John Kennedy à Vacoas jusqu’à Phoenix. Un total de Rs 187 millions a été déboursé pour ce projet. De plus, Rs 161 millions ont été injectées pour le remplacement de 30 km de tuyaux de diamètre de 100, 150, 200 et 300 mm allant de l’Avenue John Kennedy à Solferino.

La CWA a récemment alloué un contrat à Best Construct Ltd pour la pose de tuyaux de 16 km au morcellement Swan, à Pereybère. Au coût de Rs 77 millions, le projet comprend la fourniture et la pose de tuyaux en fonte ductile de diamètre de 100 mm, 150 mm et 200 mm. Les foyers seront ensuite raccordés à ce nouveau réseau.