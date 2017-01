DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUE : Artabio Eco Vilaz, un projet vert à Mare d'Australia

Qui aurait cru que Mare d'Australia pouvait être un sanctuaire de l'art, de l'artisanat et du bien-être? Ce petit village au nord-est de Maurice verra bientôt sortir de terre le projet Artabio Eco Vilaz, au coût d'environ Rs 100 millions. Situé sur les hauteurs panoramiques de la localité, Artabio Eco Vilaz a été présenté jeudi soir à l'hôtel Saint Georges, à Port-Louis, par le concepteur et coordinateur principal, Boopen Doobah. "Les promoteurs voulaient développer un village écologique pour touristes et Mauriciens. Tenant en compte la tendance actuelle vers le vert, ce village est conçu pour le bien-être et ce sera un point de rencontre, notamment, pour les entrepreneurs et les amateurs de musique", dit Boopen Doobah. Élaboré en trois phases, le projet sera complété en trois ans et demi. La première phase, au coût de US$ 20 millions, débutera au premier semestre de 2017 et s'étendra sur trois arpents. Les deux autres phases, au coût de US $ 50 millions et US $ 3 millions, seront lancées après l'achèvement de la première. M. Doobah explique que ce projet vise non seulement à attirer les touristes qui aiment l'éco-tourisme mais également les Mauriciens qui sont à la recherche d'activités vertes. Artabio Eco Vilaz sera un point de rencontre pour artisans et musiciens locaux qui pourront développer leurs talents à travers des infrastructures spécifiques qui leur seront dédiées. De plus, le projet inclura une Smart Cuisine où les produits bio seront utilisés et il est prévu que des légumes soient cultivés sur place pour la consommation des visiteurs en ce sens. "Nous voulons faire de cet endroit le capital de l'éco-tourisme", dit le concepteur.

Pour que le projet reflète son concept, Boopen Doobah avance que des normes internationales seront prises en compte avec l'expertise d'ingénieurs spécialisés dans la construction verte. Pour Dravindra Ajoodhea, promoteur du projet, Artabio Eco Vilaz vient répondre à ce qui manque actuellement dans l'industrie du tourisme et sera bénéfique au niveau national. "Les touristes pourront venir apprécier tout ce que l'on fait", ajoute-t-il. Selon ses prévisions, la première partie de l'œuvre sera complétée en décembre 2017.

Les quatre composantes principales de l'ensemble du projet sont la Arts and Craft Collection, Table d'Hôte, E-Directory Cum Online and On Site et le Nature-Art Medtourism and Wellness Centre. La main d'œuvre mauricienne sera favorisée pour la construction du village. Boopen Doobah souligne que les compétences de tailleurs de pierre seront recherchées. De même, le béton léger sera utilisé pour assurer la solidité du projet.

Il ressort que certaines structures basiques sont déjà montées. La première phase nécessitera 37 personnes pour différentes réalisations. Selon M. Doobah, Artabio Eco Vilaz sera 100% mauricien. Toutefois, si l'investissement étranger s'avère nécessaire, il sera minime. Pour le ministre de l'Industrie, Sunil Bholah, ce projet attirera de nombreux touristes et sera une aubaine pour les artistes locaux et les artisans. Toutefois, le ministre ne se réjouit pas que des produits artisanaux, comme des figurines du Dodo, soient importés de Chine alors qu'ils peuvent être fabriqués par des artisans mauriciens.