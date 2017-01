DÉVELOPPEMENT INFRASTRUCTUREL : Le MAA veillera aux droits des populations déplacées en Afrique

Le Mouvement autosuffisance alimentaire (MAA) a été appelé à participer à un comité mis en place par la Banque africaine de développement (BAD) pour veiller au bon déroulement de gros projets d’infrastructures financés par cette banque, à Maurice et ailleurs en Afrique. Selon Éric Mangar, manager du MAA, « c’est notre expérience dans le relogement des habitants de La Pipe, à l’époque de la construction du barrage de Midlands, qui a amené la BAD à choisir notre organisation pour cette tâche ».

Éric Mangar rappelle que le MAA a énormément contribué au relogement de cette population déplacée, en s’assurant que ses droits soient respectés. « Nous avons veillé à ce que l’Environment Impact Assessment (EIA) ait été bien fait. Dans ce cas précis, il avait été entrepris par une compagnie étrangère ayant dit avoir discuté avec les habitants de La Pipe avant de soumettre son rapport. Or, elle ne l’avait pas fait », déclare-t-il, avant d’indiquer avoir parlé de ce relogement avec la direction de la BAD ainsi qu’à la vingtaine d’organisations de la société civile africaine participant à ce comité. « Nous avons parlé de ce programme de relogement dans un document que la BAD compte utiliser comme “guidelines” dans ses projets futurs de développement infrastructurel en Afrique », a-t-il indiqué.

Selon Éric Mangar, le but de cette banque est de protéger les populations locales lors de l’implémentation de tels projets de développement. « Par exemple, très souvent, la population locale est la grande perdante lorsqu’on stoppe une rivière pour détourner ses eaux dans un projet hydroélectrique. C’est une très bonne initiative de la part de la BAD car le “benchmark” des banques est le profit, même si on doit “kraz lakaz dimounn, pa fer narnien” », lance-t-il.

Rappelant les quelques objectifs de la BAD, le manager du MAA explique : « Africa is tired to stay in darkness. Et le continent a besoin d’électricité pour progresser. Environ 600 000 personnes meurent chaque année en Afrique en raison de la fumée des bois utilisés pour la cuisson. Environ 650 millions de personnes n’ont pas d’électricité en Afrique. La BAD veut des installations capables de fournir de l’énergie à environ 35% d’Africains en 2025. » Autre objectif de la BAD : le projet « Feed Africa », qui s'inscrit dans la logique que l’Afrique ne possède, pour l’instant, aucun système visant à améliorer la productivité agricole.

Éric Mangar poursuit : « La moyenne d’âge de la population en Afrique est en dessous de 25 ans. Nous voyons que la grosse majorité de ces jeunes est au chômage. Pour résoudre ce problème, la BAD lance des projets de PME dans l’agriculture et dans d’autres secteurs. » La BAD, indique notre interlocuteur, veut aussi industrialiser l’Afrique. « Mais comment le faire avec le problème d’énergie sur le continent ? Pourtant, l’Afrique regorge de potentiel en termes d’énergies solaire, hydroélectrique, éolienne, mais aussi en termes de charbon et de gaz naturel, qui sont des sources d’énergie peu coûteuses, mais pas suffisamment exploitées. De ce fait, le coût de l’électricité en Afrique est quatre fois plus cher qu’ailleurs », explique-t-il, rappelant qu’un Africain consomme en moyenne 181 KW/h d’électricité par an, contre 6 600 KW/h pour un Européen et 13 000 KW/h pour un Américain. Éric Mangar explique que la finalité dans cette démarche de la BAD est « d’intégrer l’Afrique dans le monde », tout en améliorant la qualité de vie des Africains. Et Maurice, soutient-il, « a un grand rôle à jouer dans cette initiative ».