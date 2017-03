DÉVELOPPEMENT : Jinfei appelé à changer d’image

La zone économique de Jinfei à Riche-Terre s’apprête à faire sortir de terre un grand projet touristique au coût de plus de Rs 2 milliards. Ce projet en deux phases sera financé par la compagnie chinoise Shanxi Investment Group. Le but est d’offrir aux touristes chinois des infrastructures et un cadre agréable lors de leur séjour à Maurice.

La présentation du master plan Eden Garden Culture and Entertainment Square, ou tout simplement Eden Square, a été faite vendredi après-midi à Jinfei. La construction a débuté il y a trois mois. “Nous débutons la première phase par la construction d’un hôtel cinq étoiles de 256 chambres, de 65 appartements et 15 villas sur une superficie de trois hectares”, a indiqué Allen Yang, directeur général de Jinfei.

Ce projet a été motivé par la constante augmentation de touristes chinois à Maurice. Toute la conception et le design de l’hôtel ont été réalisés par un Français. Pour Allen Yang, ces infrastructures ont été conçues de manière à satisfaire l’attente des touristes chinois. La construction de l’hôtel débutera cette année et sera complété d’ici à deux ans. Selon Allen Yang, le financement de Shanxi Investment Group est déjà obtenu. Un héliport sera aussi aménagé.

800 Mauriciens recrutés

Un restaurant en forme de navire sera aussi construit. Selon Allen Yang, il ne sera pas uniquement dédié aux mets chinois mais présentera une variété de menus, afin de satisfaire une clientèle variée. Ce restaurant pourra contenir 400 personnes. Un pont piétonnier est prévu et reliera le restaurant au pont du Goulet. Deux jetées flottantes seront aménagées près du restaurant. Une cinquantaine de bateaux pourront y accoster pour embarquer ou débarquer les clients.

“Toutes nos facilités seront ouvertes aux Mauriciens et nous prévoyons la création de 200 emplois pour ce projet”, dit Allen Yang. Il souligne que Eden Square fait partie du projet Smart City de Jinfei qui a reçu son certificat. Au total, 800 Mauriciens seront recrutés pour travailler sur la Smart City.

Outre un hôtel et un restaurant, la première phase comprendra des appartements et villas de luxe qui seront vendues uniquement aux étrangers. Le prix de vente des villas commencera à partir de $ 500 000 (≈Rs 15 M). Une piscine est attachée à chaque unité. Une autre nouveauté du projet sera la construction d’un entrepreneur club. “Ce sera un bâtiment traditionnel réservé aux réunions de haut niveau”, précise Allen yang.

En ce moment, des travaux d’embellissement ont démarré sur le site. Cent palmistes ont été achetés par Jinfei et seront mis en terre prochainement. Le but est d’avoir le maximum de plantes possible car le lieu est assez sec et chaud. Par ailleurs, la construction d’un espace karaoke et d’un centre commercial a déjà commencé et sera complété vers la fin de cette année. Un espace pouvant accommoder 1 000 personnes est aussi en phase de réalisation. La première phase du projet sera complété d’ici à cinq ans.

La deuxième phase concernera la construction d’un centre médical et de bien-être, un centre pour la médecine traditionnelle chinoise, un centre de services financiers et des espaces de bureaux. Ce centre de services financiers se focalisera sur l’Asie et l’Afrique.

Le ministre du Tourisme, Anil Gayan, présent pour la visite des lieux, a fait part de sa satisfaction du projet. Parlant de la possibilité d’avoir un espace qui pourra accueillir un grand nombre de touristes, il estime que “nous devons avoir des facilités de ce genre à Maurice si nous voulons organiser de grands festivals comme à Dubaï.” Anil Gayan a fait ressortir que l’organisation d’événements d’envergure internationale occupera une place essentielle dans les années à venir.

L’ambassadeur de Chine, Li Li, également présent lors de cette visite, a soutenu que Jinfei met en place un projet de développement durable.