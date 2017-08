DÉVELOPPEMENT : Mon Trésor lance la phase résidentielle de sa Smart City

Omnicane aborde une nouvelle étape de son projet Smart City de Mon Trésor. Après l’entrée en activité de l’hôtel Holiday Inn, le lancement de son Business Gateway et l’annonce de son projet de studio de cinéma dans l’ancienne sucrerie, c’est le développement résidentiel qui a été présenté vendredi dernier. Mon Trésor propose 409 unités, allant des appartements aux villas. Le cachet naturel des lieux, dit-on, sera préservé. L’offre est ouverte à la fois aux Mauriciens et aux étrangers.

C’est dans l’enceinte de l’ancienne sucrerie et entouré de grands arbres que Mon Trésor a installé son bureau de vente en vue d’inviter les acheteurs potentiels à faire une incursion dans l’environnement naturel des futures résidences. C’est ici que se dresseront les 409 unités composant la partie résidentielle de la Mon Trésor Smart City. Dans un premier temps, 261 unités seront construites pour la première phase. Un investissement de Rs 6 milliards, indique-t-on, sera nécessaire pour ce projet.

Trois types d’appartements, sur un total de 48, sont proposés. Leur prix varie entre 4,9 millions et 7,5 millions. Ce qui mène Joël Bruneau, Property Development Manager, à dire : « Contrairement à ce que l’on croit, les résidences seront aussi accessibles aux Mauriciens. » Il précise également que Mon Trésor « ne sera pas une “gated community” », même s’il y aura un certain contrôle pour la sécurité. Quatre appartements pourvus de terrasses, d’une valeur de Rs 24,8 millions, sont aussi prévus. Il y a également quatre types de “Town houses”, variant de Rs 6 M à 19 M. Cinq types de villas, dont certaines avec piscine, sont, elles, proposées entre Rs 25,9 M et Rs 42 M.

Avec la certification Build Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), l’accent a été mis sur le respect de l’environnement dans tous ses aspects. C’est ainsi que le cachet naturel des lieux, avec ses grands arbres et ses rochers qui composent les murs des anciennes maisons de l’établissement sucrier, sera conservé. D’ailleurs, la flore sera composée à hauteur de 60% de plantes endémiques. Des panneaux photovoltaïques seront installés pour la fourniture d’électricité et les eaux usées seront traitées pour l’arrosage.

Le complexe comprendra également un grand parc au centre, qui sera accessible à tous les résidents, indépendamment du type de logement acheté. Un complexe sportif, un Beach Club et un accès à la plage de La Cambuse sont aussi prévus. Un complexe commercial sera également aménagé.

De plus, Mon Trésor privilégie le transport durable à l’intérieur de la zone résidentielle. Des boulevards piétonniers seront aménagés. Chaque acheteur, indépendamment du type de logement, recevra en cadeau un véhicule électrique pour se déplacer dans la zone. La construction des différentes unités de Mon Trésor débutera vers juillet de l’année prochaine. À une question du Mauricien sur la proximité de l’aéroport et les bruits découlant du mouvement des avions, Joël Bruneau a tenu à rassurer : « Nous avons effectué des tests et il faut dire que la nature est avec nous puisque, selon le mouvement du vent, il n’y a pas de bruits assourdissants qui viennent de ce côté. Un avion qui passe dans les environs ne fait pas plus de bruit qu’un avion passant à Rivière-Noire par exemple. »