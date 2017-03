Développements, concessions fiscales et désinformation

La désinformation, bien qu’elle puisse être utile pour attiser les passions et faire de la communication politique, est opposée à une pratique politique pouvant faire avancer notre Nation.

Dans notre cas d’espèce, et contrairement aux discours qui n’ont qu’une visée électoraliste, il s’agira de mettre entre les mains des lecteurs quelques éléments de réflexion supplémentaires leur permettant d’appréhender, avec plus d’objectivité, la question des concessions fiscales faites par l’État dans le cadre d’un projet de développement. Pour ce faire, il conviendra de démontrer dans un premier temps en quoi les concessions fiscales peuvent être conformes à l’intérêt général, à long terme (A), et, dans un second temps, d’exposer une réalité mauricienne peu glorieuse qui est en partie responsable de l’appauvrissement de l’État (B).

A – Concessions fiscales et intérêt général

L’intérêt général se définit comme « ce qui est pour le bien public, à l’avantage de tous ». Or, le bien public peut consister pour l’État en un investissement dans des infrastructures modernes visant à faciliter la vie des Mauriciens ; en l’amélioration des réseaux routiers, des réseaux d’eau ; en l’optimisation de la gestion des énergies ; en la création de logements décents et plus abordables dont l’acquisition ne serait réservée qu’aux seuls nationaux ; tout cela, dans le plus grand respect de notre environnement (sur ce dernier point, j’invite les Mauriciens à rester prudents face aux EIA Licences, qui auraient été distribuées sans réelle considération des impacts environnementaux qu’auront les projets soumis à la Commission – voir affaire AKNL/Anantara Le Chaland Hotel, la Cambuse). En d’autres termes, toute politique générale d’un gouvernement devrait être exclusivement motivée par le « bien public » et « l’intérêt général ».

Or, toute mise en œuvre de politique nécessite pour un gouvernement d'être en présence de fonds et de compétences techniques dont il ne dispose pas toujours. Dans ce cas, de nombreux moyens lui permettent de résoudre ces lacunes, par exemple l’appel d’offres national ou international, ou encore l’invitation à un partenariat public-privé. Dans cette seconde hypothèse, et afin d’attirer des investisseurs, l’État peut offrir à ses partenaires certains avantages, dont fiscaux, sans pour autant que cela ne porte atteinte à ses propres intérêts ou à l’intérêt général, bien au contraire. Tel est notamment le cas des « concessions fiscales » faites à un promoteur pour accompagner ce dernier dans le développement d’un projet.

Nous nous trouvons alors dans ce qui est appelé un « Supply Chain Policy » ou « Supply Chain Management », qui, dans les grandes lignes, consiste pour l’État à déléguer à un partenaire la réalisation de travaux et projets qu’il ne pourrait réaliser lui-même, soit pour des raisons de liquidités insuffisantes, soit pour des raisons de compétences techniques insuffisantes, soit pour toutes autres raisons.

Dans cette optique et à titre d’exemple, les « concessions fiscales » faites à Omnicane ne constitueraient nullement une perte sèche de revenus fiscaux pour l’État et ne porteraient nullement atteinte à l’intérêt général, mais constitueraient au contraire un investissement de l’État dans le projet d’Omnicane à hauteur de cette somme, somme qu’il ne peut débourser directement d’une part probablement par manque de liquidités suffisantes dans ses caisses et, d’autre part, car de nombreux autres projets doivent parallèlement être financés.

De tous ces investissements faisant partie de la politique générale décidée par le gouvernement et présentée dans ses budgets annuels, il est difficile de penser que la recherche du progrès et de la prospérité de notre île soit contraire à l’intérêt général.

Toutefois, cela n’exclut en rien que certains projets puissent être absurdes, tels ceux de Smart Cities, ou encore du métro express, et puissent aller à l’encontre de l’intérêt général bien que non intentionnellement. Ma position sur ces deux thèmes sera expliquée dans deux prochains articles.

Parallèlement aux cadeaux fiscaux, qui ne constituent en rien une pratique condamnable, du moins pas dans le cadre d’un partenariat public-privé, la fraude fiscale constitue quant à elle un délit pouvant lourdement affecter les finances publiques et, en conséquence, porter une atteinte grave à l’intérêt général.

B – Fraude fiscale et intérêt général

La fraude fiscale s’entend comme « le fait d’échapper à l’impôt par des moyens répréhensibles, c’est-à-dire par des procédés que la loi permet de réprimer ». Constituent ainsi une fraude fiscale la production de factures fictives, de factures de complaisance, la perception de dessous-de-table, l’absence de déclaration ou encore une fausse déclaration de revenus à la MRA.

La dissimulation de revenus réels perçus par un très grand nombre de Mauriciens est aujourd’hui chose courante et se manifeste de différentes façons. Nous pouvons ici nous référer aux compléments de revenus tels que des loyers perçus et non déclarés dans le cadre des baux commerciaux ou baux privés, des locations au noir de véhicules commerciaux ou privés ; des salaires en partie déclarés ; et plus généralement, à tous autres fruits provenant de l’industrie des entreprises et des entrepreneurs individuels, marchands, artisans, etc. À côté de ces fraudes portant sur les revenus, de nombreux autres comportements frauduleux sont aussi susceptibles d’affecter directement les revenus de l’État.

Illustration : En prenant une perte moyenne de Rs 3 000 par habitant et par mois, sur 50 000 citoyens (estimations purement hypothétiques), cela en considérant que le montant de la fraude puisse être bien supérieur au montant pris pour cette illustration et le nombre de citoyens inférieur à 50 000, nous atteignons un manque à gagner approximatif de Rs 150 000 000 par mois pour les caisses de l’État, soit une perte sèche de 1,8 milliard par an et de 12,6 milliards sur 7 ans.

Alors que, dans de nombreux projets, les concessions fiscales faites par l’État ne constituent nullement une absence de revenus portant atteinte à l’intérêt général, mais un investissement de fonds public dont les fruits bénéficieront à tous, directement ou indirectement, les fraudes fiscales dont est à l’origine un trop grand nombre de nos concitoyens portent une atteinte considérable aux intérêts de tous.

À titre d’exemple, il est souvent reproché aux entreprises du secteur privé d’octroyer des rémunérations peu importantes à leurs employés au regard des importants bénéfices générés. Toutefois, il est possible d’expliquer cette faible rémunération par trois facteurs cumulatifs : d'abord, le paiement par l’Entreprise des dividendes aux actionnaires ; puis, la politique de réinvestissement des bénéfices choisie par l’Entreprise, favorable à sa croissance et nécessaire à son expansion, mais défavorable à une politique de redistribution ; enfin, le paiement de l’impôt sur les sociétés. Ce troisième point retiendra ici toute notre attention.

Pour rappel, l’impôt est un versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques, servant à financer les dépenses publiques et constituant un moyen de régulation de l’activité économique. À l’île Maurice, les prélèvements fiscaux constituaient pour l’année 2015 plus de 25% des recettes de l’État. Toute fraude affectant alors ces revenus peut résulter dans la nécessité pour celui-ci d’augmenter les impôts afin de s’assurer un revenu qui lui permette de mener sa politique générale. Cela suppose par conséquent que l’absence de fraude s’accompagnerait d’un choix pour l’État d’alléger les citoyens et les entreprises en optant pour une diminution de l’impôt, diminution qui pourrait en contrepartie s’accompagner d’une augmentation des salaires et, par extension, d’une amélioration du niveau de vie des salariés et de leur famille.