Devoir de mémoire pour la réaffirmation de nos droits

Le devoir de mémoire s’impose chaque 1er février, jour commémoratif de l’abolition de l’esclavage à Maurice, avec ses cérémonies officielles, ses discours, ses dépôts de gerbes. Au 1er février, il faut associer le 23 août, Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Le 1er février et le 23 août parlent d’une même barbarie, d’une même infamie à l’égard d’Africains déportés à fond de cale et réduits en esclavage aux Amériques, dans la Caraïbe et dans le sud-ouest de l’océan Indien. Face à cette ignominie, à cette violence extrême, l’Africain dont on avait nié l’humanité a tenu et s’est révolté. Les révoltes des victimes de l’esclavage ici et ailleurs sont connues et Le Morne en porte témoignage. La plus marquante a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 août 1791 quand des hommes et des femmes déportés d’Afrique se sont révoltés contre leur asservissement et ont mené Haïti à son indépendance. Pour Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO, « cette révolte a marqué un tournant dans l’histoire humaine, dont l’impact fut considérable pour l’affirmation de l’universalité des droits humains, dont nous sommes tous redevables. »

Aujourd’hui à Maurice, on tergiverse toujours concernant la création d’un musée de l’esclavage et du marronnage. Quel lieu plus symbolique et plus approprié que le site du Morne classé aujourd’hui au patrimoine mondial de l’humanité pour abriter ce musée. Mais on finasse sur le lieu et le financement, – quelle honte ! – et on fait une fixation sur Port-Louis.

Réjouissons-nous quand même de tous les hommages rendus à ces Africains réduits en esclavage, comme ce projet de musée, et de toutes les avancées de l’humanité sur le chemin de l’égalité, de l’universalité des droits, de la liberté, de la solidarité. Mais force est de constater aujourd’hui que le racisme anti-noir fait toujours des ravages à travers le monde. Indignons-nous devant ce qui se passe aujourd’hui aux Etats-Unis, en Europe et chez nous à Maurice. Aux Etats-Unis, on se croirait revenu au temps de Martin Luther King et de la lutte pour les droits civiques des années 60’ dont celui du droit de vote avec le nombre d’hommes noirs abattus par la police ces dernières années. « Black lives matter », scandent aujourd’hui les Afro-Américains en défilant. En Europe, des ministres de la république, parce que femmes et noires, se sont fait traiter de « guenons » par l’extrême droite…

Tandis qu’aux Etats-Unis, les nostalgiques du Ku Klux Klan chantent impunément : « Dieu n’aime pas les Nègres. Dieu n’aime pas les Bamboula » et qu’en France l’extrême droite avec Jean-Marie Le Pen en tête traite les noirs de « Moricauds » et de « Bamboula », à Maurice on ne trouve pas mieux que de donner le nom de Bamboula à des quartiers d’un village. Allez faire un tour à Bambous du côté du « SOS village d’enfants » et vous verrez deux panneaux infamants avec les inscriptions: « Bamboula I » et « Bamboula II ». Et cela fait plusieurs années qu’ils s’y trouvent, comme des injures au temps qui avance.

Nous avions protesté contre la présence de ces panneaux dans les journaux et auprès des hommes politiques tant au gouvernement que dans l’opposition. Mais rien n’y a fait. On préfère faire l’impasse sur ce genre de questions. Le ministre de tutelle d’alors nous avait fait savoir que ces panneaux ne sont pas de son fait et que c’est la NHDC qui les avait fait installer. Nous ne cherchons pas à savoir qui est responsable ou pas, mais qu’on enlève une fois pour toutes ces panneaux qui font honte à l’île Maurice.

Notre mémoire reste marquée au fer rouge par cette traite négrière massive, cette barbarie absolue qu’a été l’esclavage ayant touché 16 millions d’Africains. La plus grande déportation de l’histoire humaine et l’esclavage ont duré quatre siècles avec pour socle une idéologie raciste ignoble fabriquée de toutes pièces.

Comme le dit si bien Christiane Taubira, ancienne ministre française et auteure de plusieurs livres sur l’esclavage : « Il n’existe pas de comptabilité qui mesure l’horreur de la traite négrière et l’abomination de l’esclavage. Les cahiers des navigateurs, trafiqués, ne témoignent pas de l’ampleur des razzias, de la souffrance des enfants épuisés et effarés, du désarroi désespéré des femmes, du bouleversement accablé des hommes. Ils font silence sur la commotion qui les étourdit dans la maison des esclaves à Gorée. Ils ignorent l’effroi de l’entassement à fond de cale. Ils gomment les râles d’esclaves jetés, lestés, pardessus bord. Ils renient les viols d’adolescentes affolées. Ils biffent les marchandages sur les marchés aux bestiaux. Ils dissimulent les assassinats protégés par le Code noir. (…)Pas de statistiques, pas de preuves, pas de préjudice, pas de réparations. Les non-dits de l’épouvante qui accompagna la déportation la plus massive et la plus longue de l’histoire des hommes sommeillèrent, un siècle et demi durant, sous la plus pesante chape de silence.(…) Des historiens vacillent sur le décompte des millions d’enfants, de femmes et d’hommes, jeunes et bien portants, de la génération féconde qui furent arrachés à la terre d’Afrique.(…)Des ethnologues reconstruisent le schéma d’explosion des structures traditionnelles sous le choc de ce trafic qui pourvut les ports européens en accises juteuses, les armateurs en rentes coupables, les Etats en recettes fiscales incolores et inodores.(…)Des économistes comparent la voracité de l’économie minière à la rapacité de l’économie de plantations et puisent le mobile des déportations massives. Des théologiens font l’exégèse de la malédiction de Cham et tentent de conclure la controverse de Valladolid. Des psychanalystes explorent les ressorts de survie et les mécanismes d’exorcisme qui permirent d’échapper à la folie. Des juristes dissèquent le Code noir, qualifient le crime contre l’humanité et le rappellent imprescriptible. (…) Les humanistes enseignent alors, avec une rage sereine, qu’on ne saurait décrire l’indicible, expliquer l’innommable, mesurer l’irréparable. Ces humanistes de tous métiers et de toutes conditions, spécialistes éminents ou citoyens sans pavillon ressortissants de la race humaine, sujets de cultures singulières, officielles ou opprimées, porteurs d’identités épanouies ou tourmentées, pensent et proclament que l’heure est au recueillement et au respect. Que les circonlocutions sur les mobiles des négriers sont putrides. Que les finasseries sur les circonstances et les mentalités d’époque sont primitives. Que les digressions sur les complicités africaines sont obscènes. Que les révisions statistiques sont immondes. Que les calculs sur les coûts de la réparation sont scabreux. Que les querelles juridiques, philosophiques sont indécentes. Que les subtilités sémantiques entre crime et attentat sont cyniques. Que les hésitations à convenir du crime sont offensantes…» (Discours prononcé à l’Assemblée nationale française)

La tâche de l’humanité désormais est de construire un monde meilleur sans préjugés raciaux, basé sur la fraternité, la liberté, la solidarité, sans oublier nos errements criminels du passé pour ne pas les répéter, quand nous avions interdit des humains : les noirs, les Africains du reste de l’humanité, quand nous avions perdu notre humanité au point de devenir des prédateurs, des barbares pour nos semblables.