DHL EXPRESS CSR: Don d’instruments de musique à l’Atelier Mo’Zar

Initier à la musique pour améliorer la vie sociale des enfants issus de milieux difficiles. Tel est l’esprit de l’Atelier Mo’Zar, fondé par feu José Thérèse. Et, la démarche ayant touché la compagnie DHL Express, celle-ci a décidé de l’aider à poursuivre dans cette voie en lui faisant un don d’instruments de musique dans le cadre de ses activités CSR. Pour rappel, l’Atelier Mo’Zar assure la formation musicale de jeunes venant principalement de régions vulnérables de la capitale.

Un banjo, un tuba, un orgue électronique, une trompette et un violoncelle. Ce sont les instruments qui ont été remis à l’Atelier Mo’Zar. Hennie Heymans, directeur général de DHL Express pour l’Afrique subsaharienne, souligne l’importance que sa compagnie accorde à « toute action visant à aider des personnes qui sont dans le besoin. Notre action est de mettre les gens au centre de nos préoccupations. Dans ce cadre DHL joue un rôle important dans l’amélioration des vies. Il existe un lien profond entre le commerce et la prospérité. Le commerce mondial est le moteur de la croissance économique sur tous les continents et la logistique est au cœur de tout cela. Le commerce mondial rend le monde meilleur et, en tant que société de logistique, nous pouvons apporter une valeur réelle à la société. La responsabilité sociale d'entreprise fait partie intégrante de notre stratégie, avec pour devise la ‘Responsabilité Vivante’. C’est pourquoi nous soutenons l’Atelier Mo’zar puisque cette dernière est une association qui a touché notre cœur. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette cause et d’apporter un impact positif sur la communauté ». Pour les responsables de l’Atelier Mo’Zar, ce don est considéré comme étant « inestimable ».

DHL Maurice à travers DHL Express a noué un partenariat avec l’Atelier Mo’Zar afin d’aider à réaliser le rêve de son fondateur aujourd’hui décédé, José Thérèse. Ce dernier, connu de tous les Mauriciens pour ses actions en faveur des jeunes issus des régions difficiles, a utilisé l’apprentissage à la musique comme un moyen pour améliorer la vie sociale des enfants de milieux vulnérables. A ce jour, les élèves de Mo’zar comme on les appelle, jouent dans des festivals de jazz à travers le pays et dans la région de l’océan Indien, et des élèves de l’association ont même intégré la fanfare de la police mauricienne.

« Nous apprécions le soutien de DHL Express, car dans nos rêves nous ne pensions pas que nous aurions des instruments d’une telle qualité », déclare Anand Gopal membre de l’association Mo’zar. Il ajoute qu’à « travers ces dons, nous continuerons à réaliser un impact positif sur ces enfants et sur la communauté dans son ensemble ».