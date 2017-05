DIABÈTE : Formation sur la gestion des plaies aux pieds

– Du 16 au 18 mai, à Riche-Terre, l'Association pour la Promotion de la Santé (APSA) International, en collaboration avec ChemTech et le Mauritius Research Council (MRC), organise des sessions de formation sur les soins des plaies aux pieds, qui surviennent souvent chez les diabétiques. Pour rappel, à Maurice, le diabète est responsable de près de 500 amputations chaque année alors que 85% de ces dernières pourraient être évitées grâce à des soins préventifs adaptés.

La formation a pour but d’approfondir les connaissances des professionnels de la santé dans la gestion du pied diabétique afin d’évaluer et de gérer les plaies pour une guérison dans des conditions optimales et pour prévenir une amputation. Elle est dispensée par Liezl Naude, infirmière clinicienne spécialisée en gestion des soins de plaies chez les diabétiques et fondatrice de l'Eloquent Learning Health, en Afrique du Sud. Elle fait aussi partie du comité consultatif du World Alliance of Wound & Lymphoedema Care.

Selon les organisateurs de cette formation, les patients diabétiques présentent régulièrement des plaies qui, en l’absence de traitement approprié, peuvent conduire à des complications. Une cinquantaine de professionnels de la santé ont participé à cette formation. Selon Emmanuelle Azor, Wound Care Practitioner et Clinic Manager à l'APSA, « il est nécessaire d’avoir un personnel qualifié et de s’intégrer dans un programme de formation continue pour être à jour sur les dernières techniques de soins » des pieds. « A Maurice, le nombre de plaies chez les patients diabétiques ne cesse d’augmenter. Il est indispensable, en tant que professionnels de la santé, de mettre à jour régulièrement nos connaissances afin d’offrir à nos patients les meilleurs soins possible et d’assurer une prise en charge optimale du pied diabétique. »

Depuis l’ouverture de son unité spécialisée pour le soin des pieds diabétiques, en 2009, l'APSA a pris en charge plus de 5 000 patients. En plus des traitements qu’ils reçoivent, les patients sont également formés et éduqués pour prendre soin de leurs pieds et les protéger des risques d’amputation. Selon l’animatrice de la formation, Liezl Naude, « différents thèmes ont été abordés durant cette formation », notamment l’anatomie des pieds des diabétiques, les techniques de soins des plaies, les types de pansement, la gestion de la douleur et les complications des plaies. « Outre la formation théorique, il y avait également des sessions de mise en pratique. » Liezl Naude, a également formé plus d’une centaine de professionnels médicaux à l'APSA Botswana et Zimbabwe.

L'Ong APSA est une association à but non lucratif dont le siège social se trouve à Trianon. Elle œuvre depuis 1994 dans la lutte contre le diabète à Maurice.