DIAGEO RESERVE WORLD CLASS : Le vainqueur se rendra au Mexique pour la finale mondiale

Ils sont une trentaine de barmen à Maurice à avoir fait acte de candidature pour participer au concours Diageo Reserve World Class, qui a été organisé par le leader mondial de spiritueux. Ce concours a réuni plus d'une soixantaine de professionnels à travers le monde. Pour leur formation, qui s'est tenue au mois de février, Jennifer Le Nechet, qui a remporté le titre de Bartender Of The Year 2016 lors de la finale mondiale de Bartender, à Miami, a animé une Masterclass. Les participants mauriciens ont été formés chez PNL, distributeur local et organisateur du concours à Maurice.

Pendant près de deux heures, Jennifer Le Nechet a expliqué aux participants le B.A. BA des règles d'un bon barman. Elle leur a appris à créer un “perfect serve”, nom couramment utilisé par ceux qui pratiquent cette profession, tout en leur apprenant à préparer un cocktail et tout ce qui l'entoure. L'effet de présentation, dira-t-elle, a aussi toute son importance. « On ne se contente pas que du verre, mais de tout ce qu'il y a autour. Une des qualités premières est de miser sur le côté artistique des barmen et de les amener à prendre conscience, dès le départ, que leur métier consiste à créer », soutient Jennifer Le Nechet. Valérie Aliphon, Brand Activation Manager chez PNL, parle de créativité, d'où l'importance de la mise en place de ce concours. Après cette première étape suivra une deuxième en mai prochain suite à quoi les barmen professionnels mauriciens seront départagés au bout de trois challenges. De plus, les concurrents seront évalués et jugés sur l'originalité dans l'art de la préparation de leurs cocktails de même que pour le résultat final. Ce faisant, ils devront créer leur propre cocktail, qu'ils proposeront au jury et qui sera par la suite proposé aux clients de leur établissement. Ils auront deux mois pour que les clients se familiarisent avec leur création.

Lors de la première manche, trois barmen se mesureront à des participants réunionnais. Le vainqueur aura comme bonus un voyage pour la finale mondiale des barmen, qui se fera en août prochain au Mexique. Pour rappel, Pascal Curpanen et Jonathan Nazira, tous deux de chez Constance Belle-Mare Plage, ont réussi à représenter Maurice lors de la finale océan Indien 2016.