DIDIER DESCROIZILLES : Une joie indescriptible

Ayant déjà remporté en deux occasions la Coupe d'Or et une fois le Barbé, Didier Descroizilles rêvait toujours de remporter la Maiden Cup et dimanche dernier, son rêve a été réalisé en voyant Parachute Man triompher de brillante manière. Turf Magazine est parti à sa rencontre tout juste après avoir reçu des mains de Xavier-Luc Duval la Maiden Cup.

Votre première réaction après cette formidable victoire...

Je suis extrêmement heureux et c'est une joie indescriptible. Je suis même ému. Nous les propriétaires, on a eu de la chance d'avoir un bon cheval, un entraîneur hors pair, un excellent jockey, un travail d'équipe de palefreniers à la hauteur des espérances. Et tout cela nous a permis de remporter la course la plus prestigieuse du calendrier hippique mauricien. J'en profite pour remercier tout ce beau monde. Parachute Man a gagné dans un style magnifique. J'ai déjà gagné 3 classiques auparavant, mais jamais le Maiden. Donc, je le répète, je suis extrêmement heureux et je ne savais pas que remporter le Maiden m'aurait provoqué une si grande émotion.

Comment êtes-vous devenu co-propriétaire de Parachute Man?

C'est Ricky qui choisit les chevaux et propose des parts aux propriétaires qui veulent acheter. Quand j'ai vu la fiche du cheval, j'ai eu tout de suite le feeling qu'il fallait que j'aie une part de ce coursier. Et je n'ai pas hésité une seconde à déclarer mon intention de devenir propriétaire de Parachute Man. Et c'est mon feeling qui m'a porté chance.

Le coursier avait quand même déçu à sa précédente sortie.

Effectivement, on est resté un peu sur notre faim dans le Turf Magazine Golden Trophy parce qu'il avait fait une bien moins bonne course. C'est normal qu'on se soit posé des questions après la course. On a eu des explications auprès de l'entraîneur qui nous avait dit qu'il avait couru trois semaines après un excellent début, soit deuxième derrière Scotsnog. Mais il fallait courir cette course-là, sinon il n'aurait pas eu de course de préparation. L'entraîneur a jugé nécessaire que ce fût la bonne décision. Il faut aussi ajouter que Parachute Man n'avait pas couru pendant huit mois avant ses débuts au Champ de Mars. Donc, c'est un peu un second race syndrome after un long lay off. Toutefois, il a bien pick up et a bien travaillé par la suite. Mardi dernier, il a fait un excellent travail sur la grande piste et après cela, j'étais silently confident, mais il fallait respecter Night In Seattle et Bouclette Top qui sont des chevaux de valeur.



Comment avez-vous vécu cet épisode concernant la participation ou non de votre coursier?

Je l'ai vécu très très mal. Parce que dans le sport, il faut avoir un gagnant et un perdant et tout le monde doit avoir sa chance de venir participer d'abord. Certes, je reconnais qu'il faut mettre les meilleurs chevaux dans les grandes courses. Si mon cheval est apte à courir et qu'il perd, je serais le premier à applaudir le gagnant parce qu'il a été battu par plus fort que lui. Parachute Man avait été acquis en vue du Maiden, car c'est un véritable stayer. Comme on le sait tous, il n'y a pas beaucoup de courses de longue distance à Maurice. Et cela aurait été très dommage et injuste s'il n'aurait pas été présent sur des principes ou des procédures. Heureusement que le bon sens a prévalu et qu'on est sorti gagnant de cette épreuve.

Quand avez-vous cru en la victoire?

C'est quand il a démarré à la rue du Gouvernement et qu'il a laissé sur place Vettel. Alors je pensais qu'on avait la meilleure chance de remporter la course, car je connaissais son staying capacity, surtout avec l'entraînement que Ricky lui avait donné. J'ai quand même retenu mon souffle, car on ne sait jamais ce qui peut se passer en ligne droite finale. Mais, comme je savais

qu'il avait la distance, je pensais qu'il allait pouvoir continuer sur sa lancée et terminer en beauté . Et il a gagné dans un grand style. J'étais aux anges comme tous les autres propriétaires et membres de l'établissement Maingard.

Un mot sur votre jockey Rye Joorawon...

Rye a monté une course magnifique et il a suivi les instructions à merveille. Vous savez qu'entre Rye et moi, il y a une grande amitié et je l'estime beaucoup. Il a déjà une classique pour moi avec Ritz Cub. Il est très sympathique et il est bien détendu, que ce soit avant une grande course ou pour une petite course. Je vais vous faire une confidence. J'étais inquiet quand je l'ai vu tomber avant la course de Door of Deception. J'avais peur qu'il se soit blessé et inquiet surtout pour la prochaine course. Mais, quand je l'ai vu remonter en selle, je me suis dit que cela devait aller par la suite. Et dans le paddock avant le Maiden, il avait l'air normal et tout allait bien. Je le félicite encore une fois pour sa belle monte.

Et la suite pour Parachute Man?

Déjà, il nous a permis de vivre un moment extraordinaire. Maintenant, il est de nouveau entre les mains de Ricky Maingard et c'est à lui de décider de la marche à suivre.