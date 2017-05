DIMANCHE DERNIER AU SVICC : Sanam Puri fait vibrer le cœur des jeunes et des plus âgés

Fort du succès remporté en 2015, Spelmedia a souhaité rééditer l’événement et Sanam Puri a une nouvelle fois fait le bonheur de ses fans dont le nombre ne cesse d’augmenter à Maurice, des fans de différentes générations, qui se reconnaissent dans les chansons à la fois classiques et contemporaines du chanteur.

Les accros des mélodies qui ont fait l’âge d’or du cinéma indien et ceux ayant un penchant pour le pop-rock moderne, des ballades romantiques ou du soufi ont eu leur part de bonheur dimanche dernier au SVICC. Sanam Puri et son groupe qui ont la cote auprès de la gent féminine surtout (à voir l’euphorie provoquée par le chanteur dimanche dernier chez beaucoup de jeunes demoiselles) ont pendant trois heures fait le bonheur d’un public qui en redemande.

Doté d’une voix de velours époustouflante, parfois retenue, souvent aussi déchainée, il réveille et met au goût du jour des evergreens comme Gulabi Ankhen, Yeh Raat Bheegi, PalPal Dil Ke Paas, Mere Meboob Qayamat Hogi, Tu Tu Hai Wohi entres autres. Le public chante avec lui et le chanteur débordant d’énergie et d’un entrain qui se communiquent aussi bien aux jeunes qu’aux plus âgés.

Les musiciens Samar Puri, Venkat Subramanium et Keshav Dhanraj ont redonner du lustre avec une musique élaborée, stylée et puissante aux paroles des mélodies des belles années du cinéma indien conservant ainsi toute leur authenticité.

Le public l’accompagne aussi jusqu’aux reprises des standards si connus comme Ishq Bulaava, Bulleya, Ae Dil Hai Muskil et Garmi Di Tu.

Il n’a pas manqué d’interpréter Hai Apna Dil To Awara, vidéo tournée à Maurice l’année dernière où l’on peut voir à l’œuvre un musicien mauricien, Soogum Sookha, le père de Shailen Sookha, le directeur de Spelmedia.

Tout au long du concert, il alternera les différents styles avec un bonheur égal. C’est ainsi qu’il a interprété Zubeida Loto Leke Jai, Pomper de Gary Victor, Aho Nacho d’Alain Ramanisum et Tous Sali de Mr Love.

Le public suspendu aux lèvres de Sanam Puri s’est réjoui de son sens de l’humour, de sa poésie et de sa mélodie. Organisé par Spelmedia et Events Plus, c’était le meilleurs des deux précédents concerts de Sanam Puri à Maurice.