La Hindu House a donné le coup d’envoi des activités marquant le Divali dimanche dernier. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de Vivek et Suresh Oberoi, deux acteurs indiens venus participer à la première édition de la Mauritius Cinema Week. Outre les discours du Premier ministre, Pravind Jugnauth. Le spectacle était axé sur la philosophie de Divali et de la victoire du bien sur le mal. Les valeurs de partage, d’unité et de solidarité ont été mises en exergue par les artistes.