DIOCÈSE ANGLICAN : Le Mandement de Carême du T.R. Ian Ernest

Le Mandement de Carême de cette année du Très Révérend Ian Ernest, archevêque de l’Eglise anglicane de l’océan Indien et évêque du Diocèse anglican de Maurice, s’intitule «L’Eglise, fidèle à sa vocation» et aborde cinq thèmes: «Etre Eglise dans et de la société mauricienne», «Une Eglise, Une identité», «L’accomplissement humain», «Le Plan Divin pour nos vies» et «Etre un sacrifice vivant».

Le Message Pastoral, cette année, a indiqué le T.R. Ian Ernest, a été conçu d’une façon plus collégiale et consensuelle, impliquant directement les paroisses et les institutions anglicanes, étant donné que la prise en compte des différents courants qui traversent l’Eglise est une gageure de succès, car elle est d’emblée synonyme, à la fois, de participation, de mutualisation, de motivation donc d’engagement de tout un chacun.

«Ma lettre cette année revêt une portée très significative pour chaque Chrétien», poursuit le chef religieux. «Elle a, en effet, pour objet de lui demander de s’engager davantage dans son acte de foi. Celui de renouveler avec passion son engagement chrétien, afin d’être encore plus fidèle à ce que l’Eglise doit être. Une Eglise missionnaire, une Eglise résolument tournée vers le service, repondant plus efficacement aux besoins pressants de notre société. Mieux, une Eglise conforme à l’enseignement de Jésus-Christ qui est de servir avec joie et générosité.»

Le chrétien est donc convié à ce nouveau projet missionnaire, qualifié de «projet phare qui appelle au changement de coeur, permettant à chacun de se débarrasser de ses vieux oripeaux en lambeaux et de se revêtir d’un nouvel habit de lumière, donnant ainsi un sens plus aigu à sa transformation personnelle.» En bref, c’est un appel à une réelle conversion en s’appuyant fortement sur la prière. Des moments, somme toute, privilégiés et essentiels pour un réel ressourcement et un renouvellement de sa foi fidèle aux enseignements du Christ. Cette mobilisation à la prière arrive à point nommé, car cette année est consacrée Année de prière dans plusieurs Provinces de la Communion Anglicane. Le Chrétien est ainsi appelé à « Vivre la Bonne Nouvelle au lieu de prêcher la Bonne Nouvelle. »

Ian Ernest se fait fort de rappeler que le Carême est avant tout un cheminement vers Pâques, perspective que l’on doit en aucun cas oublier. «Ce temps de Carême, à la fois, fort de prières, de jeûne et de remise en question de nos comportements et de nos attitudes au quotidien, va nous permettre de nous acheminer vers Pâques. Pâques, Le Christ sauveur du monde sort vivant du tombeau. II a vaincu la mort. C’est Ie Crédo de tout Chrétien!» Il souligne dans l’introduction au Mandement de Carême: «La vie chrétienne est fantastique, car elle contient une série de nouveaux commencements. Le Carême est le temps où les grains commencent à germer. Ainsi, allons ensemble comme le peuple de Dieu dans nos coeurs pour que notre église devienne un jardin où chacun, sur cette île magnifique puisse jouir des fruits en abondance - les fruits qui accueillent, enseignent et qui aiment les autres tels qu’ils sont.»



Extraits choisis

— «Le missionnaire chrétien, Stanley Jones, a une fois demandé au Mahatma Gandhi la raison pour laquelle il n’est pas devenu disciple du Christ et sa réponse a été très pertinente:

“Oh, I do not reject your Christ, I love your

Christ. It is just that so many Christians are so

unlike your Christ.”

Ainsi, il serait bien de provoquer une démarche vers un changement de mentalité pour être revêtu de la maturité du Christ afin que les valeurs de l’Evangile puissent influencer le monde dans lequel nous vivons.»

— «Il est essentiel que nous arrivions dans cette démarche de renouvellement pour nous détacher de cette mentalité selon laquelle notre identité est étroitement attachée à la culture de l’Eglise d’Angleterre. Nous ne pouvons bien sûr faire un trait sur les liens historiques, mais notre identité comme chrétien s’affirmera davantage quand nous ferons corps avec la culture, les langues, les appartenances ethniques de notre pays tout en fondant notre vie sur Jésus qui est pour nous le Chemin, la vérité et la vie.»

— «Le nationalisme et le populisme rampant qui semblent se rapprocher du pouvoir exécutif contiennent une forme de patriotisme qui, dans l’absolu, est tout simplement une attitude qui prône l’égocentrisme. Cette forme ou cette attitude est dangereuse, car elle ne se repose pas sur une idéologie, mais sur une identité, fondée sur la race, la culture, la couleur et la langue. C’est la crise qui nous accable et nous sépare. Donc, une église accueillante, enseignante et aimante s’opposerait de par sa nature à cette forme latente d’aliénation et de séparation. Au lieu d’accueillir les réfugiés, ce qui est au fait un mandat biblique, les stratégies d’exclusion se positionnent et le ‘moi’ et les autres semblent gagner du terrain. C’est aussi le danger que nous courons si nous devenons des religieux triomphalistes.»

— «Dieu est davantage plus grand que nos choix et nos péchés. Dans la lettre de Paul à Timothée, il se présente comme «le pécheur qui goûta à la miséricorde de Dieu.» (I Timothée 1:16). Paul fut celui qui fut choisi par Dieu, pour aller dans le monde pour prêcher la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et planter les églises.»

— «A une question à Mère Teresa, concernant le travail qu’elle fait ensemble avec les Soeurs de la Charité pour ceux et celles qui vivent dans la misère, elle répondit de cette façon:

«Ce n’est pas un gros travail; seulement de petites actions qui consistent à prendre soin des autres avec bonté et amour.»

— « Il est certain que notre pays fait de grands pas vers le développement. En presque cinquante ans, cette nation indépendante et souveraine a pu, malgré les défis que pose une société multiple, religieuse, culturelle et linguistique, offrir des possibilités pour que le progrès soit visible. Néanmoins, certaines décisions et actions de nature sectaire et gourmande continuent à freiner la vision globale d’une nation juste, équitable et libérée de tout préjugé.»