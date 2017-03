DIOCÈSE DE PORT-LOUIS : Le cardinal Piat au repos pour « une grosse fatigue »

L’évêché, dans un communiqué à la mi-journée aujourd’hui, informe de l’état de santé du cardinal Maurice Piat. Celui-ci est sous l’emprise d’une « grosse fatigue » et se trouve au repos pendant plusieurs semaines sur recommandation de ses médecins. Ci-dessous le communiqué :

« De retour de son voyage aux Seychelles, le cardinal Maurice E. Piat a pris la décision d’annuler le voyage qu’il devait faire en France pour rencontrer les séminaristes et leurs formateurs. En effet, ses médecins ont constaté une grosse fatigue qui a duré plus que de raison et l’ont mis au repos pour deux à trois semaines. Déjà depuis l’année dernière, avec sa nomination comme cardinal, l’évêque a eu des réunions et des célébrations à un rythme soutenu et, en plus de ses responsabilités habituelles au diocèse de Port-Louis, il a eu à effectuer plusieurs voyages officiels. Il a, de ce fait, accumulé une grande fatigue. »