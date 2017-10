DIPLOMATIE - AMBASSADEUR DÉSIGNÉ AUPRÈS DE MAURICE : David Dale Reimer,  « Les Chagos restent un défi dans les relations bilatérales »

David Dale Reimer a été désigné pour être candidat aux fonctions d’ambassadeur des États-Unis à Maurice et aux Seychelles. Il a déposé devant le comité sénatorial des relations étrangères le 3 octobre dernier.

« Je suis reconnaissant pour la confiance que le président et le secrétaire Tillerson ont placée en moi. La démocratie et le commerce continuent d’être des éléments importants de nos relations bilatérales avec la République de Maurice. Maurice est politiquement stable, engagée dans la démocratie, tolérante à la diversité ethnique et économiquement forte depuis près de cinquante ans, depuis son indépendance du Royaume-Uni », a-t-il déclaré devant le comité.

Il reconnaît toutefois que la revendication de souveraineté sur « le Territoire britannique de l’océan Indien, les Chagos », reste un défi dans les relations bilatérales avec Maurice. « Together with the United Kingdom, we have operated the Naval Support Facility of Diego Garcia in these islands for the last fifty years. Diego Garcia is a strategic military base for our armed forces in the region. Mauritius has taken its sovereignty claim to the International Court of Justice for an advisory opinion, and we continue to strongly support the UK’s long-standing territorial claim », dit-il.

Par ailleurs, en tant que diplomate de carrière et agent économique, il compte mettre ses années d’expérience à profit pour promouvoir la démocratie et la prospérité économique au profit des États-Unis et de ses partenaires du monde entier.

« J’ai visité l’île Maurice plusieurs fois, et mon service en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe et au Moyen-Orient m’a préparé aux défis et opportunités de ce poste. Si cela est confirmé, je travaillerai avec le gouvernement et le peuple mauriciens pour les encourager à adopter plus fermement des rôles de leadership qui favoriseront la démocratie et la prospérité économique dans la région, ce qui profitera également au peuple américain ».

David Dale Reimer a également dit son impatience de promouvoir les exportations et les investissements américains à Maurice et aux Seychelles.