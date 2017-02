DIPLOMATIE : Construction d’une ambassade mauricienne en Éthiopie

Un bâtiment qui abritera l’ambassade de Maurice en Éthiopie sera bientôt construit à Addis Abeba. La pose de la première pierre a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, lors du sommet de l’Union Africaine tenue en Éthiopie, la semaine dernière. La construction de ce bâtiment, qui témoigne aussi de l’approfondissement des liens entre les deux pays, sera faite sur une superficie de terrain de 2,000 m2 offert gratuitement par le gouvernement éthiopien. Le terrain est situé dans la zone diplomatique. Lors de cet événement, Vishnu Lutchmeenaraidoo a parlé du désir du gouvernement mauricien à améliorer sa relation avec le continent africain. La conception du bâtiment a été faite de manière à proposer un environnement de travail agréable. Ce bâtiment sera aussi une base pour la promotion de la diplomatie économique en Éthiopie et d’autres pays africains de la région. La cérémonie de la pose de la première pierre était assistée par le directeur général du ministère des Affaires étrangères éthiopien, des représentants de l’Union Africaine et la diaspora mauricienne qui travaille dans ce pays. L’ambassade de Maurice en Éthiopie existe depuis 1996. Ce nouveau bâtiment permanent comprendra aussi des appartements pour le personnel qui y travaillera. Il devra être prêt et mis en opération en deux ans.