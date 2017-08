DIPLOMATIE : Gongyi Sun a pris ses fonctions de nouvel ambassadeur chinois

Le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine, Gongyi Sun, a pris officiellement ses fonctions la semaine dernière. Il a présenté ses lettres de créance à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, jeudi dernier.

Lors d’un entretien amical avec la présidente, Gongyi Sun a transmis les salutations cordiales au gouvernement et au peuple mauricien, et ce, de la part du président Xi Jinping, du gouvernement et du peuple chinois. Le nouvel ambassadeur a exprimé le souhait de travailler ensemble avec la partie mauricienne en vue de consolider l’amitié traditionnelle entre les deux peuples. Dans la même mouvance, il espère élargir et approfondir la coopération pragmatique bilatérale, et élever les relations sino-mauriciennes à un nouveau palier.

La présidente a salué l’entrée en fonction du nouvel ambassadeur chinois, affirmant que « les relations bilatérales sont en plein essor ».

Gongyi Sun a foulé le sol mauricien le 18 juillet. Il succède à l’ambassadeur Li Li, dont le mandat a insufflé un nouvel essor aux relations entre Maurice et la Chine dans tous les domaines, qu’ils soient économique, culturel et commercial. Li Li s’était évertué à ce que Maurice découvre ce qu’il y a de meilleur dans l’Empire du Milieu, notamment dans le secteur artistique et musical.