DIPLOMATIE : Le haut commissaire britannique Jonathan Drew s’en va

Dans une semaine, plus précisément le 11 août, Jonathan Drew, Haut Commissaire britannique à Maurice, quittera le pays. Il est arrivé au terme de son contrat et doit désormais retrouver la Grande-Bretagne. Il a choisi de faire ses adieux mercredi dernier lors d’une réception à la Westminster House, où il avait convié les députés de l’Assemblée nationale, dont le Premier ministre, et plusieurs personnalités du monde diplomatique et des affaires. L’occasion pour Jonathan Drew de réitérer son admiration pour le peuple mauricien et l’environnement paradisiaque de Maurice, et d’évoquer le travail accompli avec l’aide de la Haute Commission britannique pour l’avancement du pays, dans divers domaines, dont l’éducation. Durant cette soirée, outre les conversations avec tous les invités pour qui il avait un bon mot, Jonathan Drew, aux côtés de la chargée d’Affaires des États-Unis, Melanie Zimmerman, s’est aussi, très longuement, entretenu avec Pravind Jugnauth. Difficile cependant de savoir les sujets qui ont été évoqués, tant la garde rapprochée du Premier ministre était aux aguets pour éviter toute intrusion dans cette conversation. Le Haut Commissaire britannique a plaidé pour une île Maurice où tous les citoyens seraient sur le même pied d’égalité pour que la nation arc-en-ciel que nous sommes, brille de tous ses feux.