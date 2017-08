DIPLOMATIE : La Suisse et Maurice veulent structurer leurs relations bilatérales

Un accord d’entente entre la Suisse et Maurice a été signé hier matin par Hélène Budliger Artieda, ambassadeur suisse avec résidence à Pretoria, et la secrétaire aux Affaires étrangères, Usha Dwarka-Canabady.

« L’accord d’entente permettra de mieux structurer les relations existantes entre nos deux pays afin de les consolider et de développer des relations dans d’autres domaines dont l’innovation », a souligné Usha Dwarka Canabady. De son côté, l’ambassadeur suisse a elle aussi parlé dans le même sens et a observé que le potentiel de coopération est considérable.

Les deux pays travaillent actuellement sur l’élaboration d’un accord de non-double imposition. Hélène Budliger Artieda a toutefois souligné qu’il existe déjà un accord de coopération concernant les échanges d’informations. « Nous entretenons une excellente relation avec Maurice en tant que plateforme financière importance dans la région », a-t-elle insisté.

L’ambassadeur se dit enthousiaste à l’idée de pouvoir apporter une contribution fut-elle modeste dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l’indépendance l’année prochaine, notamment dans le domaine culturel et musical dont le jazz.

Une soixantaine de citoyens suisses sont actuellement installés dans le pays dont certains sont des propriétaires de villas IRS. Maurice reçoit annuellement quelque 36 000 touristes suisses. Depuis l’année dernière, la compagnie aérienne suisse Edelweiss assure la desserte de Maurice. Air Mauritius reprendra ses liaisons aériennes entre novembre 2017 et février 2018. Quinze vols sont programmés durant la haute saison touristique à l’île Maurice. Une semaine d’activités autour de ce pays du centre de l’Europe est organisée du 4 au 12 août à Maurice par l’ambassade de Suisse, basée en Afrique du Sud et le club suisse de Maurice, en collaboration avec l’hôtel le Labourdonnais Waterfront. Selon les organisateurs, l’objectif de cette semaine est de mettre en avant la diversité de la culture suisse, que ce soit dans l’art, l’industrie, l’innovation ou la gastronomie. Une cérémonie officielle à laquelle participera la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim et l’ambassadrice suisse Hélène Budliger-Artieda est prévue pour le vendredi 4 août au Labourdonnais Waterfront.

Dans le cadre de cette semaine suisse, un concert a eu lieu hier au Caudan Waterfront, alors qu’un atelier de travail sur le tourisme et l’aviation s’est tenu au Labourdonnais Waterfront. Des films suisses seront projetés au cinéma Star du Caudan Waterfront le mardi 8 août. Ces séances sont réservées aux invités. Par ailleurs, l’innovation industrielle suisse fera l’objet d’une conférence à l’hôtel Hennessy Park à Ébène le jeudi 10.

Une mission d’homme d’affaires suisses sera à Maurice en novembre.