DIPLOMATIE: Plus besoin de visas pour se rendre à Dubayy

Les Mauriciens se rendant à Dubayy n’auront désormais plus besoin de visas pour leurs déplacements dans ce pays. Jusqu’en début de semaine, seuls les détenteurs de passeports diplomatiques étaient exemptés de visa, alors que les autres Mauriciens avaient à débourser une somme de Rs 3 500 pour ces formalités. Profitant de son passage à Dubayy lors de son retour à Maurice, le week-end dernier, le vice-Premier ministre et ministre du Logement, Showkutally Soodhun, a pris la décision avec les dirigeants de Dubayy, dont le Sultan, pour que cette exemption de visa soit étendue à tous les Mauriciens.

La décision officielle a été communiquée, hier, à Maurice. « C’est une étape majeure », a commenté Showkutally Soodhun. « En sus du temps nécessaire pour ces procédures administratives, il y avait un élément de coût. Nous sommes en présence d’un accord de principe avec Dubayy et, maintenant, les ministères des Affaires étrangères des deux pays doivent élaborer les étapes. Mais nous avons déjà une garantie du Dubayy Visa Processing Centre que cette exemption de visa est applicable séance tenante », a déclaré le vice-Premier ministre.