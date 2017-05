DIPLOMATIE : Pravind Jugnauth adresse ses félicitations à Emmanuel Macron

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a adressé hier un message à Emmanuel Macron, qui a été élu à la présidence de la République française dimanche dernier et qui prendra ses fonctions dimanche prochain. « Je vous présente tous mes vœux de réussite dans l’accomplissement de l’importante mission qui vous a été confiée par le peuple français. Ce plébiscite est aussi la consécration d’un parcours inédit dans l’histoire de la Ve République », a-t-il souligné.

Pravind Jugnauth a également insisté sur les liens d’amitié qui unissent nos deux pays. « Maurice et la France connaissent une proximité intense, considérant notre histoire commune, qui remonte au tout début du peuplement de Maurice, ancienne Isle de France. Je souhaite que cette relation privilégiée continue à se développer, permettant d’étoffer nos coopérations déjà denses, notamment sur le plan économique, et de poursuivre les échanges entre nos deux pays sur d’autres plans. Je tiens à vous dire mon attachement personnel au raffermissement de cette coopération et à son approfondissement dans tous les domaines », a poursuivi le Premier ministre.

Pravind Jugnauth s’est également réjoui de l’engagement personnel d’Emmanuel Macro pour l’Afrique. « Je saisis cette occasion pour vous exprimer toute l’appréciation de Maurice pour votre engagement personnel à refonder la relation politique et économique de la France avec l’Afrique à partir d’une logique véritablement partenariale. De même, nous comptons sur la France, qui est amenée à jouer un rôle de premier plan sur les sujets qui préoccupent la communauté internationale, tel le développement durable et le combat contre le terrorisme », a déclaré le Premier ministre.