DIPLOMATIE : Visite de courtoisie de la princesse Zenani Dlamini au leader de l’opposition

La princesse Zenani Dlamini, haute-commissaire de l’Afrique du Sud, a rendu une visite de courtoisie au leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval. L’occasion pour elle d’évoquer les relations politiques économiques et culturelles avec l’Afrique du Sud. Pour Xavier-Luc Duval, « c’est un grand honneur d’avoir comme représentante sud-africaine à Maurice la fille de deux personnalités historiques et emblématiques pour le continent africain, Nelson Mandela et Winnie Mandela ». Il poursuit : « Je suis convaincu qu’elle a le charisme et la personnalité nécessaires pour allumer la flamme de l’Afrique dans le cœur de tous les Mauriciens d’origine africaine et des Mauriciens en général. »