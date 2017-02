DISCOURS EXTRÉMISTES : Prudence quant aux devoirs, choix et responsabilités

L’actualité politique internationale de ces quatre dernières années a mis en exergue une montée en puissance des partis d’extrême droite, tel qu’en Autriche, en Pologne, en Suisse, en Hongrie, en Belgique, au Danemark, ou encore en France en 2017, avec des intentions de vote dépassant les 26% pour le Parti Bleu Marine, au premier tour des élections présidentielles. Parallèlement, aux États-Unis est élu Donald Trump. Ni d’extrême gauche, ni d’extrême droite, mais tout de même extrémiste par ses idées et discours. Plusieurs points communs permettent de rapprocher ces événements d’une extrême gravité.

D’abord, des discours populistes et démagogues, séduisant des citoyens victimes des échecs des politiques socialistes, dites de gauche, ou libérales, dites de droite et, plus généralement, un sentiment de violation de tous les principes démocratiques par des formations politiques prônant pourtant l’idéal démocratique. Le sentiment de ras-le-bol général conduit alors les destinataires du discours extrémiste à l’accepter et à le répandre du seul fait que celui-ci émane d’un nouveau Parti politique et dont les idées semblent nouvelles car jusqu’alors mises de côté au profit des discours émanant des formations politiques classiques. Le degré de mal-être d’une société peut dès lors se mesurer à l’importance croissante accordée par le peuple à ce type de discours.

Puis, les partis extrémistes ont en commun leur légitimité démocratique. En effet, par l’exercice de leur droit de vote, seul vrai droit octroyé dans une démocratie, les citoyens peuvent soit choisir majoritairement de confier leur avenir à une formation politique, soit s’abstenir majoritairement de voter, ne souhaitant mettre à la tête du pays ni les anciens partis, ni les partis extrémistes à qui la crise sociale profite généralement. Le danger de l’abstention est alors que seuls les suffrages exprimés, bien que pouvant être minoritaires, peuvent condamner l’ensemble d’une population à subir une politique rejetée par la majorité. Le droit de vote ne doit alors pas être appréhendé comme n’étant qu’un droit. Il est aussi et surtout une responsabilité que chacun a envers ses concitoyens.

Enfin, les extrêmes tendent à mener une politique d’idéologies, et non d’idées articulées. En d’autres termes, ils ont en commun de ne concentrer leurs discours qu’autour de quelques thèmes traités isolément, tels que la réforme électorale, le chômage, l’environnement. Or, le problème de l’environnement ne peut se résoudre sans réforme de l’éducation. Une réforme « de l’éducation » ne pourra être possible sans l’intervention « de la culture », et le tout sans les prévisions « des finances ».

L’île Maurice, traversant actuellement une crise sociale et politique évidente, il est du devoir de chacun de rester prudent sur ses choix et d’attacher autant d’importance à ses droits qu’à ses responsabilités dans les années à venir, faute de quoi, nous rejoindrons le banc des mauvais élèves ayant, semble-t-il, oublié ce qui résultait de la légitimation des extrêmes droite ou gauche.