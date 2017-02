DISPARITION : Une ado portée manquante depuis lundi

Les parents d'Elody François, âgée de 14 ans, sont désemparés. Leur fille, partie pour le collège le 13 février dernier, n'est toujours pas rentrée à la maison. Comme à l'accoutumée, elle est sortie de chez elle vers 7h30 ce matin-là, mais elle n'est jamais rentrée alors qu'elle devait l'être aux alentours de 15h30. La dernière fois qu'elle a été vue par ses parents, c'était à leur domicile, à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Elle portait alors son uniforme du Medco Bhujhoorry College, soit une robe grise et un polo-shirt blanc ainsi que des baskets gris. Si son téléphone cellulaire était allumé lundi, Elody est restée injoignable. Elle a été aperçue le mardi matin, toujours dans son uniforme d'école, aux alentours de 8h, par sa tante, au niveau de Mc Donald, à Port-Louis. Elle s'est aussi rendue au collège vers 10h ce jour-là, mais n'y aura pas remis les pieds depuis. Saine d'esprit, Elody François, est brune et mesure 1m75 pour environ 70 kg. C'est la première fois qu'elle quitte le domicile sans donner signe de vie. Abattus, ses parents, qui ont fait une déposition dès lundi soir au poste de police pour signaler sa disparition, ont aussi posté une annonce sur le réseau social Facebook. Toute information disponible à son sujet doit être communiquée à la police sur le 999, le 148 ou le 208-0034/35, en se rendant au poste de police le plus proche ou en contactant la famille sur le 5756-6681, le 5799-3208 ou le 5911-0443.