DISPARITION - CHRISTIANA CHERY : Un chauffeur de taxi arrêté

Un uchauffeur de taxi de 24 ans et habitant Quinze-Cantons, Vacoas, a été arrêté hier par la police de La Tour Kœnig. Il est soupçonné d’être impliqué dans la disparition de Christiana Chery, une habitante de La Tour Kœnig âgée de 27 ans, portée manquante depuis jeudi dernier. Son père a signalé sa disparition dimanche à la police. L’interrogatoire du suspect, placé en cellule, se poursuit.

L’absence de Christiana Chery, qui fréquentait régulièrement le centre commercial de la localité, n’a pas été une grosse surprise pour ceux qui la connaissent et la côtoient. « Elle a l’habitude de disparaître et de revenir deux ou trois jours après », a témoigné lundi matin l’un de ses amis au Mauricien. Il poursuit : « La dernière fois que je l’ai vue, elle circulait avec son ami dans une voiture bleue. Je souhaite qu’elle rentre chez elle au plus vite. »

Une voisine, qui connaît Christiana depuis sa tendre enfance, a appris la nouvelle lundi soir. « Je la surveillais quand elle était petite, mais elle s’est éloignée de moi lorsqu’elle a commencé à grandir. Je suis très inquiète, surtout pour sa fille de trois ans, qui est très attachée à elle. Mo lans li enn lapel pou ki li retourne akoz so zanfan », a confié la voisine au Mauricien. Le jour de sa disparition, Christiana Chery portait un short et des slippers bleus.