Le litige opposant Laina Rawat, la fille du Chairman Emeritus de la BAI, Dawood Rawat, et la Financial Intelligence Unit (FIU), a été appelé hier en Cour suprême. Laina Rawat, qui réclame une enquête pour retrouver les Rs 13 M qui se trouvaient sur son compte en banque à la défunte Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL), a signifié son intention de faire convoquer le Special Administrator Yacoob Ramtoola, pour qu’il vienne expliquer où se trouvent ces Rs 13 M. L’affaire a été renvoyée au 3 octobre.

Dans son affidavit logé le 17 août, Laina Rawat avait indiqué qu’elle détenait un compte à la défunte BBCL. Après les conséquences de la chute de l’empire BAI, les activités de la BBCL, sous administration judiciaire, avaient été reprises par la National Commercial Bank Ltd, qui à son tour devait fusionner avec la Mauritius Post and Cooperative Bank pour créer la Maubank. Laina Rawat a affirmé que ses Rs 13 M se trouvent bien dans un compte à l’ex-BBCL, qui se trouverait sous le contrôle de Yacoob Ramtoola, le Special administrator. Elle réclame ainsi qu’une enquête soit instituée pour retrouver cet argent.

Depuis le 18 avril 2015, sur ordre de la juge en référé Gaytree Jugessur-Manna, ses comptes avaient été gelés après l’effondrement de la BAI. Toutefois, dans un ordre émis en septembre 2015, la cour a autorisé le Special Administrator à débloquer Rs 100 000 mensuellement du compte de Laina Rawat pour qu’elle subvienne aux besoins de sa famille et pour payer les honoraires de ses conseils légaux. Ne pouvant pas effectuer de retraits, Laina Rawat avait indiqué que cela lui causait beaucoup de difficultés à payer pour ses actions en justice. Elle réclamait ainsi un ordre pour pouvoir effectuer un retrait de Rs 117 603 pour payer un appel contre la MRA.