DISPARITION EN MER : Toujours aucune nouvelle de Jagessur Ramkissoon

Les recherches sont toujours en cours pour retrouver Jagessur Ramkissoon, 31 ans, porté disparu en mer. Deux jours après sa disparition, ses proches gardent toujours espoir de le retrouver vivant. Ce père d’une fille mineure était parti pêcher dimanche à La Fourche, une zone dangereuse entre Bambous et Flic-en-Flac, en compagnie d’un voisin, âgé de 36 ans. Depuis, il n’est jamais réapparu.

Les éléments de la National Coast Guard (NCG) et de l’Helicopter Squadron sont mobilisés depuis dimanche en vue de le retrouver. Cet habitant de l’avenue Belle-Isle, Bambous, avait quitté son domicile le matin en indiquant à son épouse qu’il serait de retour au plus tard dans l’après-midi. Les deux amis ont pris la direction des falaises, à La Fourche, où ils comptaient rapporter quelques poissons. Selon la version du voisin, au lieu de rester sur les rochers pour pêcher, tous deux ont préféré plonger, et ce dans une mer agitée en raison du mauvais temps.

Comme ce n’était pas leur première plongée, le voisin ne s’est pas inquiété du sort de son ami. Après plus d’une heure dans l’eau, il est retourné sur la plage, où tous deux avaient gardé leurs effets personnels, et a attendu le retour de Jagessur Ramkissoon pendant quelque temps, mais ce dernier n’a pas donné signe de vie. Ayant une obligation, il a préféré rentrer. Mais tard dans l’après-midi, en apprenant que Jagessur Ramkissoon n’était toujours pas de retour, il a finalement sollicité la police. C’est alors qu’une équipe de la NCG ainsi que les amis du disparu ont patrouillé les eaux entre Bambous et Flic-en-Flac, en vain. À la tombée de la nuit, les garde-côtes ont mis un terme à leurs recherches en raison du temps venteux. L’opération a repris lundi matin et s’est poursuivie aujourd’hui.

Une équipe de la police a quadrillé les falaises mais aucun signe de Jagessur Ramkissoon. Le voisin de ce dernier, interrogé, a déclaré que Jagessur Ramkissoon était sain d’esprit et qu’il est également bon nageur. Du côté de la NCG, on nous fait comprendre que « si une personne est morte par noyade, son corps devrait remonter à la surface après quelques heures ». À ce matin, le trentenaire était toujours porté manquant. A ce stade, la police a écarté la thèse d’un acte criminel.

GOODLANDS : Un policier agressé lors d’une opération antidrogue

Un policier de l’ADSU a été agressé par un individu hier après-midi à Merville Road, Mlle Jeanne, Goodlands, où des hommes de la brigade antidrogue recherchaient un présumé dealer d’héroïne d’une vingtaine d’années. C’est ainsi que des policiers ont approché le suspect en prétendant vouloir acheter une dose d’héroïne pour Rs 400. Ce faisant, ils ont ensuite décliné leur identité. L’individu a alors alerté un comparse, âgé de 22 ans, lequel est arrivé avec une pelle en main, dont il s’est ensuite servi pour frapper un policier. Les deux malfrats ont ensuite pris la fuite.

Les policiers ont alors perquisitionné la maison du jeune trafiquant en présence de son père. Apprenant cela, le suspect est arrivé puis a admis son forfait, rendant par la même occasion les Rs 400 remises par le policier pour l’achat d’héroïne. Il a ensuite été conduit au bureau de l’ADSU de Grand-Baie puis placé en détention au poste de police de Piton. Un peu plus tard, son comparse, qui avait agressé le policier, s’est constitué prisonnier. Il a lui aussi été arrêté et conduit au poste de Rivière-du-Rempart. Tous deux seront traduits en cour mardi pour leur inculpation provisoire.

AUTEUR D’UNE DIZAINE DE VOLS : Trois mineurs dénoncent un boutiquier

Trois mineurs, âgés de 15 à 16 ans, arrêtés dans le sillage de l’enquête sur le cambriolage survenu dans un supermarché de Plaine-Lauzun, ont de nouveau été interrogés par la CID de Port-Louis Sud, où ils ont avoué avoir participé à une dizaine de vols chez des particuliers et dans des commerces. Les adolescents ont indiqué que le cerveau de la bande serait un boutiquier. Selon leur version, ce dernier les conduisait dans son véhicule sur les lieux où devraient se dérouler les vols. Leur forfait commis, ils remettaient ensuite leur butin au boutiquier, qui les revendait dans son magasin. En échange, le commerçant leur donnait quelques milliers de roupies. Ce matin, la police a monté une opération en vue de mettre la main sur le suspect.

Les trois mineurs ont été arrêtés la semaine dernière pour leur participation dans le cambriolage du supermarché Dreamprice, à Plaine-Lauzun, où ils se sont introduits en passant par une imposte. Ils ont emporté des paquets de cigarettes, des boissons énergisantes, des cartes prépayées et une certaine somme d’argent. Ils ont été appréhendés plus tard grâce aux images des caméras de surveillance du supermarché.