DISPARITION: La police privilégie la thèse du “Foul play”

Raj Kumarsing Manthoorah, alias Dhiraj, un habitant de Rivière-du-Poste âgé de 29 ans, est porté manquant depuis le 19 mai. Ses proches soupçonnent qu’il aurait été victime d’un règlement de compte. Depuis, plusieurs unités de la force policière, dont la CID et la Major Crime Investigation Team (MCIT), sont mobilisées pour le retrouver.

Selon nos recoupements d’informations, le trentenaire, maçon de profession, aurait disparu depuis le 1er mai, soit quelques jours après qu’il aurait eu une discussion avec un autre homme, habitant dans la région, concernant l’achat d’une motocyclette. « La discussion qui avait eu lieu tout près d’une boutique tournait autour d’un paiement que Dhiraj n’aurait pas effectué après avoir fait l’acquisition de la motocyclette », a confié une source au Mauricien ce matin. Dhiraj, père d’un enfant, est connu comme quelqu’un de très populaire dans la région.

Par ailleurs, Steeve Hovas, aussi connu comme Blakayo, un habitant de Sept-Croisés, Trou-d’Eau-Douce, âgé de 37 ans, est porté manquant depuis le 28 avril. L’affaire a pris une autre tournure depuis la semaine dernière, après l’arrestation d’A.R, un habitant de la localité. La police soupçonne que le suspect aurait un lien avec la disparition de Steeve Hovas, après la découverte de deux casques intégraux et un blouson dans un champ de cannes à Chemin Rail, à Trou-d’Eau-Douce. Une charge provisoire de séquestration est retenue contre lui. Selon nos informations, le disparu a eu des démêlés avec la justice pour un délit de drogue. Le jour de sa disparition, Steeve Hovas, qui portait un short beige et un T-shirt noir, avait en sa possession une grosse somme d’argent. « On n’écarte pas la possibilité d’un règlement de compte », a confié ce matin un proche de Steeve Hovas. La police poursuit son enquête.