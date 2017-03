DISPENSE D’EIA: Un Metro Express sans garde-fous ?

Le gouvernement a annoncé la mise en chantier du Metro Express, et la pose de la première pierre a eu lieu le 9 mars dernier. PML reconnaît la nécessité d’un mode alternatif de transport public qui contribuerait non seulement à la réduction de la congestion routière sur l’axe Port-Louis – Curepipe principalement, mais aussi à un allégement potentiel dans les moyen et long termes de notre dépendance sur les énergies fossiles. Le transport routier, rappelons-le, compte pour 35% de nos importations en énergie fossile et pour le quart de la pollution de l’air par le CO2. Il est bon de rappeler aussi que l’Integrated Transport Strategy (ITS) proposée par la firme Halcrow financée par la Banque mondiale, à la demande du gouvernement mauricien, en 2001 avait évalué deux modes de transport alternatif : le « Light Railway Transit » (LRT) et un couloir dédié aux autobus (Bus Corridor). Halcrow avait conclu que le Bus Corridor avait tous les mérites tant sur les plans économique, environnemental et social que sur le plan financier. Cependant, Halcrow avait recommandé de tester les deux modèles sur une base multicritères ; ce que fit un consultant, M. Lupton, qui avait conclu, pour sa part, que le LRT était meilleur. Cependant, ce que les autorités ont bien évité de faire depuis 2001 à ce jour, c’est de soumettre la stratégie intégrée de transport à un Strategic Environmental Assessment (SEA) ou Evaluation Environnementale Stratégique (EES) – voir encadré – qui aurait permis de tester les implications environnementales, sociales, économiques et financières non seulement des deux modèles de transport public, mais l’ensemble des mesures préconisées dans la stratégie (y compris les projets routiers qui sont inclus dans le Road Decongestion Project ; nous y reviendrons). Il est important de faire ressortir ici que le SEA était requis pour les plans stratégiques (master plans) dans l’Environmental Protection Act (2002), mais abrogé sous la Business Facilitation Act de 2006.

Et maintenant, l’EPA a été amendé pour exclure explicitement le projet Metro Express de la liste des « undertakings » qui doivent faire l’objet d’un Environmental Impact Assessment (voir Government Notice No. 40 of 2017, paru dans le Legal Supplement de la Government Gazette No. 25). Cette décision nous interpelle en tant que dépositaires de l’environmental stewardship tel que défini par l’Environment Protection Act (EPA).

Dans le cas du Metro Express, le gouvernement ne s’est pas prévalu de la section 28 de l’EPA –voir encadré –, mais a choisi d’amender la loi pour que le projet Metro Express ne figure pas dans la liste des undertakings qui doivent se soumettre à un Environmental Impact Assessment. Sans doute parce que le projet ne sera pas entrepris par un département public, mais par une entité privée, la Metro Express Ltd. Ce qui dispense la compagnie de conduire, avant le démarrage des travaux, une évaluation des impacts environnementaux et socio-économiques et de proposer des mesures d’atténuation aux impacts négatifs identifiés, comme l’exige le cadre légal et réglementaire régissant la préparation des EIA. Et également de l’étape des « public comments ». Ce projet est par la même occasion légalement dispensé de la préparation et la soumission à la Directrice de l’Environnement d’un Environmental Management Plan (EMP), dont l’objectif est de faire en sorte que la mise en œuvre du projet se fait dans le respect de paramètres qui protègent l’environnement et la société et en conformité avec ce qui est identifié dans le rapport EIA.

Due diligence du ministère de l’Environnement?

Sur le tracé du Metro Express de Port-Louis à Curepipe, les impacts environnementaux et socio-économiques seront conséquents. Des espaces sont appelés à disparaître : marchés et autres espaces commerciaux tels que l’Arab Town à Rose-Hill; aires récréatives et sportives (comme à Barkly et le long de la route Vandermeersch à Beau-Bassin–Rose Hill) ; maisons (dans le cas d’acquisitions obligatoires comme à Richelieu) ; au moins un pont devra être construit ; des bâtiments à valeur patrimoniale seront démolis comme au Caudan. La construction de la ligne sera à l’origine de pollution sonore et/ou de l’air et gênera l’accès à des lieux pendant de longs mois. Quel sera le niveau de bruit pendant l’opération du Metro Express, y compris la nuit s’il roule, et l’étendue des zones affectées par la vibration ? Comment le Metro Express affectera-t-il les commerces (petits et vulnérables) sur les voies existantes, comme sur la route St-Jean ? Quelles seront les conséquences sur la circulation routière, spécifiquement à des carrefours ? Comment la circulation piétonnière sera-t-elle affectée ? Quel sera l’impact sur la santé physique et mentale des riverains affectés? Comment et où les débris d’excavation et de construction seront-ils stockés avant d’être convoyés ? Y aura-t-il risque d’érosion et/ou de déstabilisation de terrain ? Quel sera l’impact sur l’utilisation des terres dans la zone tampon du tracé du Metro Express ? Combien d’électricité le Metro Express consommera-t-il, et de quelle source proviendra-t-elle ? Est-ce que les autorités ont un plan de réinstallation pour les petits commerces, habitants etc. qui seront affectés par le projet ? Quelles seront les mesures d’atténuation des effets néfastes pendant la phase de construction et d’opération ? Autant d’implications parmi bien d’autres qu’un EES et/ou un EIA auraient eu à jauger.

Est-ce que le ministère de l’Environnement et autres autorités ont fait œuvre de due diligence avant de décider que la compagnie Metro Express Ltd ne sera pas tenue de faire un Environmental Impact Assessment ? Est-ce qu’on a vérifié si les normes existantes sont adéquates ? La modernité que promet le Metro Express est-elle au diapason de ce qui se fait de mieux en termes de bonne gouvernance et de développement durable en faisant l’impasse sur un EES et un EIA en bonne et due forme ? Les autorités n’ont-elles rien appris avec les problèmes techniques et environnementaux qui ont surgi avec la construction de la route Terre Rouge–Verdun et celle de Montebello, et qui coûtent aux contribuables aujourd’hui des centaines de millions de roupies additionnelles ?

En conséquence, PML demande au gouvernement de :

•Surseoir à sa décision d’aller de l’avant avec le projet Metro Express ;

•Rendre publics tous les documents y compris l’étude de faisabilité et le plan financier ;

•Faire une étude d’impact environnemental et social en conformité avec l’EPA et les normes et lignes directrices d’institutions internationales comme la Banque mondiale et l’Union européenne pour ce type de projet ;

• Entamer des consultations avec le public car le Metro Express est un projet de société qui aura des impacts conséquents sur la population.

EIA : le cadre légal

L’Environment Protection Act (EPA) a pour but, entre autres, de donner un cadre légal et le mécanisme pour « ensure the proper implementation of governmental policies and enforcement provisions necessary for the protection of human health and the environment of Mauritius ». Figurent sur la liste des « undertakings » qui requièrent un EIA (Part B du 5th Schedule), 45 types de projets qui ont potentiellement des impacts environnementaux et socio-économiques assez étendus, comme des projets de Highway and mass transit system. D’autres undertakings, comme un élevage de plus de 5 000 poulets, un dépôt de plus de 50 autobus ou une boîte de nuit, requièrent un Preliminary Environmental Report (PER) pour être en conformité avec la loi. La section 28 du EPA confère au ministre de l’Environnement le pouvoir de déclarer un projet sur la liste des EIA (Part B du 5th Schedule) comme étant un « exempt undertaking » s’il s’agit d’un projet entrepris par un département public « which, in his opinion, is urgently needed in the national interest or for the economic development of Mauritius ». Cependant, le fait de déclarer comme « exempt undertaking » un projet ne le dispense pas de la préparation et de la soumission à la Directrice de l’Environnement d’un Environmental Impact Assessment (EIA), comme l’indiquent les sous-sections 2 à 4 de la section 28 : «(2) The EIA of an exempt undertaking shall be submitted to the Director, who after examination, shall refer it together with any public comments received to the EIA Committee for any comments or recommendations. (3) The EIA Committee shall refer an EIA in respect of an exempt undertaking, together with its comments and observations to the Minister for his decision. (4) The Minister may approve the EIA on such conditions as he thinks fit, having regard to the matters specified in section 24.» Cette disposition de la loi a été utilisée en diverses occasions, par exemple dans le cas de la construction de Bagatelle Dam par le ministère de l’Énergie et des Public Utilities en 2010, de la construction de la seconde voie de la route A13 entre Pamplemousses et Grand-Baie en 2010 et de la nouvelle route d’accès à l’aéroport SSR à partir de Plaine Magnien par la Road Development Authority en novembre 2016.

Qu’est-ce qu’une Évaluation environnementale stratégique (EES) ?

À la différence d’un EIA qui est mené pour un projet précis, une évaluation environnementale stratégique aide les décideurs à mieux appréhender l’articulation entre les facteurs environnementaux, économiques et sociaux. L’EES s’applique aux tout premiers stades de la prise de décision afin de faciliter la formulation des politiques, plans et programmes et d’évaluer leur efficacité potentielle du point de vue du développement et leur durabilité. Projet de grande envergure qui traversera la grande conurbation Port-Louis–Curepipe, le Metro Express aura des impacts environnementaux et sociaux conséquents qui n’auront pas été évalués. Cette façon de procéder est contraire aux bonnes pratiques adoptées par de nombreux pays qui, dans la mise en œuvre de plans de développement tel la modernisation de leur système de transport, souhaitent être en conformité avec les exigences d’agences de financement internationales comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la Banque européenne de développement ainsi que des agences des Nations unies. Les EES impliquent les populations concernées au tout début du processus.