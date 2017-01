DISQUES DE L’ANNÉE 2016 : Ces chansons élues par les auditeurs des radios locales

Comme chaque année, ils ont été nombreux à voter par SMS pour élire leur chanson pour le disque de l’année 2016 et ce, dans les catégories suivantes: bollywood, bhojpuri, occidentale et locale. Quelles ont été les chansons qui ont le plus retenu les auditeurs de nos radios nationales, dont Radio One, Radio Plus et Top FM? Découvrez les vainqueurs dans les différentes categories à travers le classement ci-dessous...

Radio One

Cheap Thrills, Encore un soir,Mo Récompense et The Breakup Song

Sia rayonne encore et occupe la première place avec Cheap Thrills dans la catégorie occidentale. Suivi de We don’t talk anymore de Charlie Puth ft. Selena Gomez et Duele el corazon d’Enrique Iglesias ft. Wisin. Et c’est Jennifer Lopez qui clôt le classement des chansons de musique internationales qui ont marqué l’année 2016 avec Ain’t your mama. Dans la catégorie Chansons Françaises, Céline Dion rayonne cette année avec Encore un Soir. No Me Mires Mas de Kendji ft. Soprano prend la deuxième place suivi de J’ai cherchéd’Amir.

Dans la catégorie Bollywood, The Breakup Song de Ae Dil Hai Mushkil a été la plus appréciée des auditeurs de Radio One. Tandis que Tere Sang Yaara de Rustom occupe la seonde place. Sanam Teri Kasam s’est aussi distinguée dans cette catégorie.

 Maurice, la popularité de Lin & Otentik Groove ne faiblit pas. Leur morceau Mo récompense a bénéficié d’une bonne couverture médiatique. Dans cette catégorie, la chanson est suivie de Lenerzie vrai de Mauravann ft Linzy et de Sans ou de Lin & Otentik Groove ft La Nikita. Dans la catégorie Chansons locales Moristyle, A travers tes yeux de Jane Constance fait l’unanimité sur les radios, suivi de Afrodance de Mary-Jane Gaspard & Jimmy Gassel et de Smile de Kaso.

Radio Plus

A travers tes yeux de Jane Constance enlève la palme

Chez Radio Plus, dans la catégorie internationale, c’est A travers tes yeux de Jane Constance qui a tout détrôné en cette fin d’année 2016, au grand bonheur de ses fans. La jeune chanteuse avait marqué l’année 2015 avec sa victoire lors de la deuxième édition de The Voice Kids France. Ce single s’est retrouvé sur toutes les ondes.

C’est aussi tout naturellement que San ou de Lin s’est retrouvé à la première place dans la catégorie locale.Aaoo Natcho d’Alain Ramanisum et Aksepte nu destin de Mr Love terminent second et troisième respectivement. Dans la catégorie orientale, c’est sans surprise que la chanson Tere Sang yaara du film Rustom, a été sacrée disque de l’année.

Top FM

Cheap Thrills élue par les auditeurs

Dans la catégorie occidentale, c’est Cheap Thrills de Sia ft. Sean Paul qui enlève la palme de meilleure chanson 2016. En deuxième position on retrouve No Me Mires Mas de Kendji Girac, suivie de Perfect Strangers de Jonas Blue ft. JP Cooper. Tere Sang Yara de Rustom a été le choix des auditeurs de Top Fm pour le Disque de l’année 2016 dans la catégorie Bollywood. Dans cette catégorie, le titre Nashe Si Chadh Gayi de Befikre occupe la deuxième place et The BreakUp Song de Ae Dil Hai Mushkil la troisième place.Aao Nacho d’Alain Ramanisum s’est distinguée dans la catégorie locale. Ce titre est suivi de San ou de Lin et de Pima Rouze de Zulu.