DISSIMULATION DE CADAVRE : Premowtee Sooknauth acquittée

L'époux de l'accusée, Shyam Sooknauth, a, lui, été condamné en 2013 aux Assises à 30 ans de prison pour le meurtre de Jayraj Jeea

Premowtee Sooknauth était poursuivie en Cour intermédiaire sous une charge de “concealing corpse” en violation avec la section 273 du code criminel. Il lui était reproché d'avoir aidé son époux, Shyam Sooknauth, à dissimuler le cadavre de Jayraj Jeea en 2008 dans un puits d'absorption après que ce dernier l'ait tué. L'épouse avait plaidé non coupable. Lors du procès, la magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing avait jugé irrecevables les dépositions de l'accusée car la police ne l'avait pas informée de la nature de la charge pesant contre elle avant d'enregistrer ses dépositions, ce qui, pour la magistrate, va à l'encontre des droits constitutionnels de Premowtee Sooknauth. En l'absence de preuves pour soutenir l'accusation, elle a été acquittée hier.

Lors du procès, l'homme de loi de Premowtee Sooknauth avait objecté à ce que les trois dépositions de l'accusée soient produites en cour. La défense avait évoqué le non-respect des droits constitutionnels de l'accusée. En effet, dans un “ruling”, la magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing avait statué que de telles dépositions ne pouvaient être admissibles en cour car elles avaient été consignées sans que l'accusée ne soit informée de la nature de la charge retenue contre elle. L'enquêteur aurait fait comprendre à la cour qu'il l'avait informée verbalement mais que cela n'avait pas été consigné par écrit dans le dossier. La cour avait tranché en faveur de l'épouse de Shyam Sooknauth, évoquant un « serious procedural flaw in breach of the Accused’s Constitutional rights ». Par la suite, la poursuite n'avait avancé aucune autre preuve pour étayer l'acte d'accusation. En l'absence de preuve donc, la magistrate a estimé que la poursuite n'a pu établir la charge.

Le crime avait été perpétré dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2008 lors d’une soirée bien arrosée chez Shyam Sooknauth qui, comme la victime, Jayraj Jeea, habitait alors Lallmatie. Depuis le 1er février en effet, Jayraj Jeea n'avait plus donné signe de vie. Son corps avait été retrouvé quatre jours plus tard sous une plaque de béton, à trois pieds sous terre, dans la cour de son ami, Shyam Sooknauth.

Le meurtre avait pour toile de fond une affaire de drogue et d'infidélité présumée. Shyam Sooknauth avait ainsi expliqué dans ses dépositions que l’après-midi du drame, son ami lui avait rendu visite. Jayraj Jeea lui aurait alors avoué qu’il avait planté des semences de gandia dans un champ de Saint-Julien mais que quelqu'un les lui avait volées, demandant de fait à Shyam Sooknauth de l’accompagner sur place. Mais ce dernier, selon ses dires, ne tenait nullement à être mêlé à une affaire de drogue. En sus de cela, Shyam Sooknauth raconte avoir eu vent de rumeurs concernant une éventuelle liaison que son ami aurait avec sa femme. Il n'en fallait pas plus pour que les deux compères en viennent aux mains. Finalement, l’accusé se sera saisi d’un sabre avec lequel il frappera Jayraj Jeea dans le dos.

L'irréparable était commis. Le corps de sa victime gisant dans une mare de sang dans le salon, ne restait plus à Shyam Sooknauth qu'à éliminer les indices. Raison pour laquelle ce dernier a jeté le corps dans une fosse profonde d’un mètre et qu’il avait commencé à creuser pour l’aménagement d’un puits d’absorption. Il y a ensuite recouvert le tout de béton. Jusqu'à ce que le pot aux roses soit découvert. Son épouse, Premowtee Sooknauth, avait par la suite été accusée d'avoir aidé son époux à se débarrasser du corps de Jayraj Jeea.