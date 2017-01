Distinction internationale pour M. Sanjiva Appadoo

M. Sanjiva Appadoo, linguiste, érudit de la langue et du patrimoine culturel télougous, vient de se voir décerner une reconnaissance internationale, “lifetime achievement for the propagation of Telugu Cultural Heritage in Mauritius & African region”, une distinction qui est attribuée tous les dix ans à un membre de la diaspora télougoue qui s’y connaît en “Telugu Language, Culture, Traditions, Religion and Spirituality among others”.

Le choix est fait parmi 1500 candidats de toute la diaspora par un jury d’experts qui passe au peigne fin les centaines de dossiers qui sont soumis. La lettre officielle d’invitation adressée à M. Sanjiva Appadoo pour la cérémonie de remise d’awards, fait état de “your unconditional love and selfless activities in the intensive propagation of Telugu language, Telugu literature, Telugu Culture, Religious activities, Spirituality in Mauritius and African region”.

M. Sanjiva Appadoo est détenteur d’un B. A. (Hons.) Telugu with Education. Il est producteur d’émissions éducatives en langue télougoue au Collège des Ondes et animateur à la MBC/TV et Radio. Il anime aussi l’émission “Mauritius Telugu Talli Prama” sur TORI (Telugu Live on Radio Internet) accessible sur www.teluguone.com/TORI.

Il porte plusieurs autres chapeaux : chef de département de la langue télougoue au MGI, président de la Mauritius Society of Telugu Fine Arts et du Telugu Cultural Heritage. Il a été formé dans la prêtrise au Tirumala Tirupati Devasthanam (T. T. D.) et exerce comme tel.

La prestigieuse distinction sera remise officiellement à M. Sanjiva Appadoo à Mumbai lors d’une conférence internationale sur la diaspora télougoue le 4-5 février prochain à l’initiative de la Rashtretata Telugu Samakhya fédération regroupant les organisations télougoues de toute la Grande Péninsule.