DISTINCTION : La MCB, « Best Private Bank in Mauritius »

La MCB s'est vue décerner le trophée de “Best Private Bank in Mauritius 2017” par les revues The Banker et Professionnal Wealth Management, deux publications du groupe Financial Times. C'est la troisième fois, et également pour la deuxième année consécutive, que la banque mauricienne enlève ce trophée.

Cette récompense, indique un communiqué de la MCB, atteste de la réussite du positionnement de Maurice en tant que pôle pour la gestion de patrimoine et pour le “private banking”. Ce communiqué ajoute : « Dans le cadre de son plan stratégique, MCB Private Banking s'appuie sur son expertise, sa riche expérience et l'emplacement stratégique de Maurice, entre le continent africain et celui d'Asie. » On fait également ressortir du côté de la MCB que le segment d'activités du “private banking” connaît une croissance importante avec un élargissement du portefeuille de clients étrangers.

La MCB Private Banking poursuit sa stratégie de diversification avec le développement de nouvelles opportunités, particulièrement au niveau de l’Afrique subsaharienne. Pour ce faire, les bureaux de représentation de Johannesburg, en Afrique du Sud, et de Nairobi, au Kenya, jouent aussi un rôle clé. Par ailleurs, une cellule d'International Personal Banking a récemment été mise sur pied afin d’offrir des services encore plus pointus et adaptés à la clientèle. On annonce, en outre, que la gestion de portefeuille, des investissements immobiliers et les services premiums, tels la conciergerie de luxe, font partie des services taillés sur mesure pour la clientèle locale et internationale. Il s'agit, souligne-t-on à la MCB, d'offrir un service personnalisé pour une clientèle premium aux exigences multiples.

Le trophée de “Best Private Bank in Mauritius 2017” a été remis à Didier Merle, Head of Private Banking and Wealth Management, lors de la soirée des Global Private Banking Awards, qui s’est tenue jeudi dernier au Four Seasons Park Lane, à Londres. « Nous sommes particulièrement heureux de recevoir le titre de Best Private Bank in Mauritius pour la deuxième année consécutive et pour la troisième fois en quatre ans. Notre équipe est aussi très fière de cette récompense et continuera à œuvrer afin d’apporter des services soigneusement formulés pour répondre aux attentes de chacun de nos clients », a déclaré Didier Merle.