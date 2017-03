DISTINCTIONS DE L'ÉTAT À SES CITOYENS - CARDINAL PIAT (GCSK) : « Ne pas chercher des privilèges pour l'Église »

Le cardinal Piat, évêque de Port-Louis, se dit « honoré » par le titre de Grand Commander of the Star and Key of the Indian Ocean (GCSK) — la plus haute distinction de l'État à ses citoyens — et souligne la « responsabilité » inhérente à une telle reconnaissance nationale en rappelant par là même la mission de l'Église au sein de la société mauricienne.

« Tout en recevant cette décoration comme un honneur, je la reçois aussi comme une responsabilité – celle qui consiste à ne pas chercher des privilèges pour l’Église mais à faire en sorte que l’Église soit clairement et joyeusement au service du pays, comme Jésus qui n’a pas cherché à être servi, mais à servir jusqu’à donner sa vie » souligne le Cardinal Piat. Il met en exergue la mission de l'Église dans les différents secteurs de la vie sociale. « Avec ses humbles moyens, l’Église veut être au service des familles mauriciennes, de la jeunesse mauricienne, au service des milieux économiques et politiques en témoignant à temps et à contretemps et en cherchant à vivre elle-même les valeurs d’intégrité, de solidarité et de fraternité qui donnent une dignité aux personnes, une stabilité aux familles, des perspectives aux jeunes, ses lettres de noblesse à l’économie et à la politique et surtout une certaine solidité à la paix sociale ». Il avoue que cette mission constitue une « grande responsabilité » alors que les « moyens sont petits ». « Mais Dieu sait faire pousser de grands arbres à partir de petites semences », affirme le Cardinal sur une note de confiance.