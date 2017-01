DISTRIBUTION D’EAU : Fin et début d’année difficiles pour les ménages en manque d’eau

1er janvier 2017, et toujours pas de grosses pluies d’été qui, prévues pour la mi-décembre, tardent à venir, même si des averses passagères ont arrosé l’île en fin de semaine. Conséquences : un affaiblissement de nos réserves d’eau avec pour résultat, une réduction de la pression sur le réseau de distribution et des foyers privés d’eau en cette période de l’année. Plusieurs régions sont concernées, allant du Plateau central au Nord, en passant par les faubourgs de Port-Louis et l’Ouest. Après un Noël difficile en raison des robinets à sec, c’est un premier Jour de l’An pénible et des semaines difficiles que vivront nombre d’abonnés de la Central Water Authority (CWA), malgré les mesures palliatives prises par les autorités.

La CWA avait promis : il n’y aurait pas de coupures drastiques d’eau en décembre. Elle devait prendre les dispositions pour que ses abonnés soient adéquatement alimentés en eau en attendant les pluies d’été et que les réservoirs reprennent des couleurs. Mais, au fil des mois, de nouveaux régimes d’horaires de distribution en nouvelle programmation, il s’avère que si coupures drastiques il n’y a pas eu, la pression a baissé sur le réseau. Les abonnés dans plusieurs régions de l’île recoivent l’eau au compte-gouttes. Et en sus, déplorent-ils, les horaires sont irréguliers. “Dans ma région, ils ont dit que le robinet coulerait entre 5 h et 8 h et entre 17h et 20h. Mais en réalité, l’eau coule de 5 h à 7 h, et de 17h30 à 19 h. Le filet d’eau est si mince que nous ne pouvons même pas prendre une douche convenablement. Ce n’est même pas la peine de compter sur notre réservoir à la maison. Cela ne sert à rien puisque sans pression d’eau, il ne se remplit pas”, explique une habitante de Vacoas. Comme elle, d’autres abonnés déplorent ce qu’ils estiment “la mauvaise planification et gestion de la CWA”. “On comprend qu’il y a des problèmes d’eau, mais ce n’est pas juste que dans certaines régions l’eau coule 12 h, et dans d’autres 4 h. C’est cela qu’ils appellent distribution équitable ?”, disent-ils. Ce qui gêne principalement les abonnés de la CWA, c’est la pression réduite sur le réseau. “Comment peut-on faire la vaisselle avec un filet d’eau ? Comment lave-t-on son linge si l’eau ne coule que 1 heure 30 alors que la machine prend 1 heure 30 pour sa besogne et que, parallèlement, nous avons d’autres tâches ménagères nécessitant l’eau à accomplir?”, se demandent les ménagères de Ste Croix, Poudre d’Or, Vacoas, Rose-Hill, Quatre-Bornes, Rivière-Noire, entre autres.

Stations de traitement : taux de production en baisse

A la CWA, on indique faire de son mieux pour satisfaire tous les Mauriciens. Toutefois, si la distribution a été programmée pour être adéquate dans toutes les régions, il arrive que la pression baisse en raison de la consommation renforcée en cette période de l’année. Qui plus est, le taux de production des différentes stations de traitement d’eau, dans la majorité des régions, a été revu à la baisse en raison de la situation dans nos réservoirs, et des nappes phréatiques à sec. En effet, fin décembre 2016, les réservoirs autour de l’île étaient à 52 % de leur capacité contre 59 % à la même période en 2015. Mare-aux-Vacoas, affichait, au 29 décembre, 57,1 % de sa capacité contre 70,8 % l’année dernière, Mare-Longue 65 %, La-Nicolière 62,4% (contre 61,2 % en 2015), Piton-du-Milieu, 49,8 % (contre 50,5% en 2015) et Midlands Dam, 50,2% (contre 64,5 % en 2015).

Parallèlement, les nappes phréatiques ont connu un assèchement plus conséquent ces dernières semaines. C’est pourquoi à la station de traitement de Port-Louis, avec une production équivalente à 58 000 m3 par jouir, contre 80 000 m3 normalement et une réduction de la production au niveau de la nappe phréatique passant de 144 500 m3 par jour à 106 300 m3, les horaires de distribution sont désormais entre 5 h et 8 h et entre 17 h et 20 h.

Pour la région Nord, alimentée principalement par le réservoir de La Nicolière, la capacité de production a été réduite par 1300 m3 quotidiennement, passant de 142 000 à 140290 m3. Selon la CWA, la distribution d’eau dans cette partie de l’île s’effectue sur une base 24h/24 à l’exception des villages Petit-Raffray, Pereybère, Cap-Malheureux et Calodyne, où l’eau coule entre 3 h et 9 h et entre 15 h et 21 h quotidiennement, de Goodlands, St-Antoine, Roche-Terre et Grand-Gaube, où l’eau coule entre 4 h et 8h30 et entre 16 h et 20h30; de Grand-Baie, Pointe-aux-Canonniers et Mont Choisy, où l’approvisionnement se fait chaque jour entre 9 h et 21 h; les hautes Mariannes, entre 9 h et 12 h, et Triolet de 4 h à 9 h et de 16 h à 21 h.

à l’Est, l’approvisionnement se fait dans presque toutes les régions 24h/24 à l’exception de Camp-Marcelin, Bramsthan, Camp-Ithier, Sebastopol, Clavet, où l’eau coule pendant 18h, de 3 h à 21 h; Trou-d’Eau-Douce, Bel-Air, Beau-Champ, Ernest Florent, Deux Frères, Quatre-Souers, Petit-Sable, et Grand-Sable, pendant 12 heures entre 3 h et 9 h et entre 15 h et 21 h; Olivia et Belle Rive, de 2 h à 9 h et de 14 h à 21 h ; Montagne-Blanche, pendant 21 heures et une partie du village de L’Aventure, plus particulièrement à Shivala Road, où le robinet coule 8 heures par jour, de 9 h à 15 h. Cette disposition a été prise suivant l’apport de la station de traitement d’eau de Piton-du-Milieu qui a été réduit passant de 26 000 m3 à 20 6000 m3 par jour, cumulé à l’apport des rivières et des nappes phréatiques, qui a aussi été légèrement réduit, impliquant au total une production de 115 645 m3 pour la région Est, contre 118 600 m3 quotidiennement. Dans le sud, la capacité de production a aussi été revue à la baisse, passant de 109 150 m3 à 94 130 m3 par jour, soit en raison de la capacité réduite des stations de traitement d’eau de Rivière-du-Poste (15 300 m3 contre 17 000 m3) et celle de Mont-Blanc (8700 m3 contre 12 000 m3 habituellement) et de la réduction au niveau de la nappe phréatique de la région qui est passée de 72 650 à 64 430 m3 alors que l’apport du réservoir de Piton-du-Mileu est passé à 3900 m3 contre 4500 m3 contre 4500 m3, et celui de Mare-aux-Vacaos passant de 3000 m3 à 1800 m3.

La goutte d’eau qui coule du robinet

Selon la CWA, les régions du sud sont également alimentées 24h/24 à l’exception de Chemin-Grenier, Bel-Ombre, Baie-du-Cap, Martinière, Contour-Prune, St Martin, et Cahmouny (10 heures) entre 4 h et 9 h et entre 16 h et 21 h ; Tyack, Rivière-des-Anguilles, Souillac, Surinam, Batimarais, Château Bénarès, Camp-Diable, Rivière-du-Poste et St-Aubin (10 heures également) entre 4h et 9h et entre 16h et 21h.

Dans la région Ouest, la production d’eau a baissé par 43 000 m3 passant de 156 000 m3 quotidiennement à 112,700 m3. Selon la CWA, la distribution d’eau s’effectue pendant 5 heures et 10 heures par jour, dépendant des régions, à l’exception des régions de Cascavelle, Beaux-Songes et Sodnac, qui sont alimentées 24h/24. Les quartiers de Block-Tamarin, Tamarin Carlos et Tamarin sont les plus affectés avec une alimentation de 5 heures seulement entre 10 h et 15 h et entre 22 h et 3 h, suivis de La-Preneuse, Grande-Rivière-Noire et La-Mivoie, où l’eau coule entre 4 h et 7 h et 16 h et 19 h, ainsi que Le Morne et Dilo-Pourri, entre 5 h et 8 h et entre 17 h et 20 h. Les régions de Route-Bassin, Palma, La-Louise, Beau-Bassin/Rose-Hill, Plaisance, Sister-Marie-Clemence, Pigeot, Deplevitz, Giroday, St Jean, Quatre-Bornes, Cité Chebel, Cité Barkly, Coromandel et Belle-Étoile, perçoivent l’eau entre 4 h et 8 h et entre 16 h et 20 h quotidiennement. Au niveau des quartiers de Morcellement Bismic, Flic-en-Flac, Morcellement St-Jacques, Upper Safeland, Morcellement Palmyre, le robinet coule entre 4 h et 9 h et entre 16 h et 21 h.

Au niveau des Plaines Wilhems, si 50% des abonnés de la CWA reçoivent l’eau 24h/24, chez l’autre moitié, le robinet coule entre 10 et 16 heures par jour. Cela concerne les régions de Nouvelle-Découverte, Espérance, Bonne-Veine, Verdun, La-Laura, et L’Avenir (entre 3 h et 8 h et entre 15 h et 20 h); les quartiers de Curepipe entre 3 h et 9 h et entre 15 h et 21 h et les régions d’Highlands, Moka, St Pierre et Alma entre 3 h et 11h et entre 15 h et 23 h. Cela en raison de la baisse de production au niveau des stations de traitements et des nappes phréatiques pour le Plateau central, qui est passé de 114 200 m3 à 103 150 m3. La CWA avance qu’elle a pris des dispositions également pour que des camions-citernes desservent les régions les plus affectées par les coupures.

Reste que pour les abonnés de la CWA, ces horaires ne sont pas respectés. “Soit la personne qui ouvre et ferme les valves se moque totalement des heures à auxquelles il doit opérer, soit c’est la CWA qui nous induit en erreur”, déplorent les ménagères. Ainsi, à Vacoas, un des abonnés fait ressortir que l’eau, supposée couler entre 3 h et 9 h chaque matin, et entre 15 h et 21 h dans l’après-midi, coule entre 3 h et 7 h et entre 17 h et 19 h. “Les abonnés sont pénalisés. Avec la goutte d’eau qui coule du robinet, ce n’est pas évident d’effectuer quoi que ce soit. C’est malhonnête de mettre cela sur la demande accentuée en cette période de l’année. Les gens ont besoin d’eau pour les tâches quotidiennes”, disent les abonnés qui espèrent que 2017 sera meilleure que les années précédentes et qu’avec l’entrée en opération du Bagatelle Dam, au mois de juin, la distribution d’eau se fera effectivement sur une base 24h/7.

MÉTÉO : La pluie pour arroser ce Jour de l’An

Dame Nature fait des caprices. Alors que les pluies d’été se font attendre, c’est sous des averses passagères que de nombreux Mauriciens ont accueilli la nouvelle année. Cela, en raison d’une brise de mer influençant notre région depuis vendredi. Outre le 30 et le 31 décembre 2016 où diverses régions, principalement du Plateau central et de l’Ouest, ont été copieusement arrosées par des averses passagères associées à une brise de mer, cet après-midi encore le même scénario est à prévoir. Le temps s’améliorera cependant durant la soirée. Et selon les prévisions de la station météorologique de Vacoas, il devrait faire plus beau à partir du 2 janvier. Et il faudra attendre encore un peu pour les premières pluies d’été qui surviendront, selon les prévisions, au courant de ce mois-ci, alors que jusqu’ici il n’y a aucun développement cyclonique à l’horizon.