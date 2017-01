DISTRIBUTION D’EAU : Situation précaire, les réservoirs remplis à 46% seulement

La situation sous contrôle, affirme la CWA, alors que les abonnés se plaignent de distribution irrégulière et de pénurie d’eau

En dépit de l’assurance du directeur de la Central Water Authority (CWA), Yousouf Ismaël à l’effet que nous ne sommes pas dans une situation alarmante, les réservoirs et nappes phréatiques affichent grise mine. Et ce sont les abonnés de l’organisme qui en souffrent. Avec un taux de remplissage de moins de 50%, soit à 46 % vendredi, les réservoirs peinent à subvenir aux besoins en eau des foyers. Une situation précaire qui risque d’empirer, les grosses pluies se faisant toujours attendre et la station météo prévoyant qu’elles n’interviendraient que durant la 2e semaine de février. En attendant, si les mesures prises par la CWA – dont le recours aux nappes phréatiques du privé – ne suffisent pas, l’organisme envisage d’appliquer la loi en vue d’une utilisation judicieuse de l’eau avec pour conséquence des sanctions contre le gaspillage relevant, notamment, des arrosages et des lavages de voitures ou de sols.

“Nous ne sommes pas en situation alarmante comme en 2011”, dit le directeur de la CWA, affirmant que la situation de l’eau est sous contrôle et que des mesures ont été prises pour assurer une distribution équitable à travers l’île. Or, si la situation n’est pas alarmante aux yeux des autorités, il n’en demeure pas moins qu’au niveau des réservoirs, le taux de remplissage est inquiétant. Contre 60,3% au 13 janvier 2016, le taux de remplissage des réservoirs autour de l’île était, à vendredi dernier, à 46%. Mare aux Vacoas, alimentant tout le Plateau central et certaines régions du Sud, devrait, sous peu, atteindre les 50%, étant à vendredi à 51,8%. La Nicolière, dont la capacité et de 5,26Mm3 affiche 2,95Mm3 d’eau alors que le réservoir de Piton du Milieu est à 43,1% de sa capacité contre 52,2% en janvier 2016 et Midlands 42,4% contre 66,3% à la même période l’année dernière. Une situation peu rassurante pour les abonnées, la CWA ayant dû, outre une nouvelle grille de distribution, revoir la capacité de production de ses stations de traitement d’eau quotidiennement, qui est passée de 712,000m3 à environ 600,000m3 par jour.

Manque de pression, les réservoirs à domicile ne se remplissent pas

La situation se complique ainsi davantage pour les abonnés de la CWA qui peinent à percevoir l’eau quotidiennement depuis plusieurs mois. Dans de nombreux foyers, le plan de distribution mis en place par la CWA n’arrive pas à soulager les abonnés qui se plaignent du manque d’eau et des horaires irréguliers de l’ouverture et de la fermeture de vannes. Cette pénurie est principalement ressentie dans les régions du Nord, de l’Ouest et du Plateau Central. Et alors que certaines régions reçoivent l’eau 24h sur 24, dans d’autres régions, le robinet ne coule que pendant 3 ou 4 heures. Ce qui accentue le calvaire de plusieurs abonnés, plus particulièrement avec la rentrée des classes. “Pas évident pour la douche le matin. L’eau coule entre 4h et 7h, et avant même 7h, parfois à 6h, le robinet est à sec”, témoigne une abonnée des hautes Plaines Wilhems, qui souligne que c’est terriblement difficile de préparer trois enfants en bas âge pour l’école le matin, alors que l’eau de la douche ne coule pas et qu’il faut aussi s’assurer de mettre la machine à laver en marche et préparer le petit déjeuner. D’autres abonnés indiquent qu’en dépit des réservoirs d’eau dont ils ont fait l’acquisition, la situation est dramatique. “L’eau coule au compte-gouttes et le réservoir ne se remplit pas. Surtout qu’il y a des jours où l’eau ne coule pas du tout”, ajoute un abonné de Rivière Noire.

Recours aux nappes phréatiques privées

Face à la situation des réservoirs qui, à vendredi, avaient atteint 46,6% de leur taux de remplissage et tenant compte de la chute drastique du niveau d’eau dans les nappes phréatiques presque à sec, la CWA, qui souhaite faire durer l’eau en réserve en attendant les grosses pluies, a fait appel aux nappes phréatiques privées. Il existe quelque 300 nappes phréatiques autour de Maurice, dont la moitié est utilisée par la CWA. Les autres, se situant sur les terres de compagnies privées, ont aussi été réquisitionnées face à l’urgence de la CWA d’assurer une distribution équitable d’eau quotidiennement. Ainsi, si au niveau du Nord, la CWA a eu recours à quelque 4000 m3 d’eau desservant quotidiennement les besoins d’irrigation, au niveau des basses Plaines Wilhems, depuis novembre dernier, l’organisme a fait appel au borehole de Telfair, récupérant ainsi quelque 1800 à 2000 m3 par jour ainsi que la nappe phréatique appartenant à la compagnie ENL, pour soulager les abonnés de Rose-Hill, Ebène et Beau-Bassin, entre autres. L’eau de la nappe phréatique de World Knit à Coromandel et de Beaux Songes a aussi été réquisitionnée pour les besoins des habitants de Riche Lieu, Belle Étoile et Coromandel en partie. La CWA a également recours à quelque 120,000 m3 d’eau du borehole de Beaux Songes pour desservir les régions de Flic en Flac, Cascavelle et Bambous.

Afin de répondre à la demande dans le sud de l’île, l’organisme compte exploiter les nappes phréatiques de Plaine Magnien, plus particulièrement celle de Mon Désert, et de s’appuyer sur le barrage de Rivière des Galets qui vient d’être achevé.

Selon nos informations, il est prévu, si les grosses pluies n’arrivent pas dans le prochains jours – la station météo en prévoit pour la 2e semaine de février – que la CWA ait recours au CWA Act, notamment l’article 19 préconisant une utilisation judicieuse de l’eau, avec notamment l’interdiction de gaspillage pour le lavage de voitures, du sol et l’arrosage. Les abonnés de la CWA qui ne se plieraient pas à ces règlements risquent une amende pouvant atteindre Rs 50,000 et des peines d’emprisonnement. Des patrouilles policières seront, dès lors, sollicitées.

MÉTÉO : Les grosses pluies d’été prévues pour mi-février 2017

Seulement 13% de la moyenne pluviométrique de janvier perçu jusqu’ici

S’il y aura de la pluie aujourd’hui sur l’Est, le Nord-Est et sur le Plateau Central, et que quelques averses sont aussi attendues entre les 17 et 25 janvier, les grosses pluies d’été n’interviendront que durant la 2e semaine de février, selon la station météo de Vacoas. C’est ce que démontrent les indicateurs, nous apprend-on. Les pluies d’été – comme indiqué dans le Summer Outlook de la station météo – sont déficitaires durant la première partie de l’été (novembre, décembre et janvier) et plus abondants dans la deuxième partie. Parallèlement, selon les données recueillies à Vacoas, le taux de pluviométrie enregistré pour novembre et décembre 2016 a été de 80% de la moyenne générale, qui est respectivement de 79 mm et 175 mm. À ce jour, pour janvier, le taux de pluviométrie récolté est de 13% de la moyenne générale (268 mm). Pour les révisionnistes, “dans le plus optimistique des cas, on devrait percevoir pour le mois de janvier quelque 80% de la moyenne du taux de pluviométrie générale, et dans le plus pessismistique des cas, 60%.” D’autant qu’à ce stade, aucune formation cyclonique ne devrait influencer le temps sur Maurice jusqu’à fin janvier, même si durant cette semaine, le pays risque d’être arrosé par intermitence quelques averses.